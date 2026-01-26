Fátima Flórez confirmó que Javier Milei la irá a ver al teatro y que va a cantar un tema

El Presidente Javier Milei con la artista con Fátima Flórez.

La actriz Fátima Flórez anunció que este martes 27 de enero va a tener una visita muy especial en el teatro Roxy, en Mar del Plata, donde presenta su espectáculo de verano "Fátima universal": estará en primera fila nada menos que su expareja, el presidente Javier Milei.

"Está confirmadísimo", dijo Flórez, en declaraciones a La Nación + (LN+). Y agregó: “Va a empezar a las 21 en punto, o'clock, porque él después se va a sus actividades”.

En tanto, dada la presencia de Milei, adelantó que la función “va a tener guiños especiales” y dijo que “sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante... la gente seguramente dirá que sí". Consultada acerca de qué canción va a entonar el mandatario, la capocómica dijo que será “una del repertorio presidencial”.

MILEI FATIMA Milei con Fátima Flores, cuando eran pareja. ¿Quedaron cenizas? El noviazgo entre Javier Milei y Fátima Flórez comenzó en diciembre de 2022, luego de coincidir en el programa televisivo de Mirtha Legrand. A mediados de 2023, la pareja oficializó su romance, y la artista acompañó a Milei durante su campaña presidencial.

Fátima Florez y el presidente Javier Milei en el Roxy. (Telam) Fátima Florez y el presidente Javier Milei en el Roxy. (Telam) Sin embargo, la separación se oficializó en abril de 2024, debido a la compleja agenda del mandatario y el éxito profesional de Fátima Flórez, que no les permitía compartir tiempo juntos. Fuente: Agencia DIB

