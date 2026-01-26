lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026 - 12:39

Fátima Flórez confirmó que Javier Milei la irá a ver al teatro y que va a cantar un tema

La artista está presentando su espectáculo de verano "Fátima Universal" en el Teatro Roxy de Mar del Plata.

Por Agencia DIB
El Presidente Javier Milei con la artista con Fátima Flórez.

La actriz Fátima Flórez anunció que este martes 27 de enero va a tener una visita muy especial en el teatro Roxy, en Mar del Plata, donde presenta su espectáculo de verano "Fátima universal": estará en primera fila nada menos que su expareja, el presidente Javier Milei.

La mesa chica del Gobierno nacional, sin el presidente Javier Milei. 

Sesiones extraordinarias: el Gobierno incluirá la Ley Penal Juvenil al debate de febrero en el Congreso
El Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Pablo Santos al frente del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Otro cambio en el Gabinete: el Gobierno reemplazó al titular del Renaper

"Está confirmadísimo", dijo Flórez, en declaraciones a La Nación + (LN+). Y agregó: “Va a empezar a las 21 en punto, o'clock, porque él después se va a sus actividades”.

En tanto, dada la presencia de Milei, adelantó que la función “va a tener guiños especiales” y dijo que “sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante... la gente seguramente dirá que sí". Consultada acerca de qué canción va a entonar el mandatario, la capocómica dijo que será “una del repertorio presidencial”.

MILEI FATIMA
Milei con Fátima Flores, cuando eran pareja.

¿Quedaron cenizas?

El noviazgo entre Javier Milei y Fátima Flórez comenzó en diciembre de 2022, luego de coincidir en el programa televisivo de Mirtha Legrand. A mediados de 2023, la pareja oficializó su romance, y la artista acompañó a Milei durante su campaña presidencial.

Fátima Florez y el presidente Javier Milei en el Roxy. (Telam)
Sin embargo, la separación se oficializó en abril de 2024, debido a la compleja agenda del mandatario y el éxito profesional de Fátima Flórez, que no les permitía compartir tiempo juntos.

Fuente: Agencia DIB

