Expectativa por la liberación del gendarme Gallo y el abogado Giulianni, argentinos detenidos por el chavismo

E l presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció hoy que el régimen que comanda junto a su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, comenzará a liberar presos políticos , lo que abrió la expectativa en Argentina de que la medida incluya al gendarme Nahuel Gallo y al abogado Germán Giulianni .

“A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, afirmó Rodríguez.

Horas antes, el presidente norteamericano Donald Trump había asegurado que Venezuela cerraría El Helicoide, un edificio ubicado en Caracas, que sería un emblemático centro de detención y tortura . Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos por razones políticas, de ellos 175 militares y mucho de ellos podrían haber pasado por allí.

La historiia de Gallo y Giulianni

Gallo, detenido en 2024 bajo la acusación de “terrorismo” y “complot ”, podría haber sido trasladado en las últimas horas desde la cárcel de El Rodeo, donde permanecía desde hace varios meses, hacia otro establecimiento penitenciario “más seguro”, según fuentes del chavismo citadas por los periodistas Pedro Lacour y Mauricio Caminos en una nota en Eldiarioar.

En ese marco, la senadora Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad y por lo tanto superior jerárquica de Gallo cuando fue detenido, dijo que “seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.

Gallo permanece completamente incomunicado desde su arresto, sin contacto con su familia ni con representación legal independiente. En ese marco, la posibilidad de su liberación quedó atada casi exclusivamente a gestiones diplomáticas de alto nivel, con el Gobierno argentino depositando expectativas en la intermediación estadounidense.

También hay otro argentino detenido en similares condiciones: el abogado Germán Giulianni. Sobre él, el abogado en Colombia y Venezuela Zair Mundaray denunció en sus redes sociales que fue trasladado el 21 de diciembre de 2025 desde el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional en Caracas, hacia el internado judicial Yare 2.

“Se encuentra secuestrado en Venezuela acusado de supuesta conspiración, sin prueba alguna y sin que se le permita defenderse. Actualmente está en situación de aislamiento junto a otros 19 detenidos que fueron trasladados junto a él”, escribió ayer Mundaray en sus redes.