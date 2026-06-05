Bariloche lanzó su temporada de invierno en el Planetario porteño

El intendente de Bariloche, Walter Cortés; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el presidente del EMPROTUR, Eric Guzmán.

El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR) realizó en la Ciudad de Buenos Aires el lanzamiento de la temporada de invierno 2026 en el Planetario Galileo Galilei. Bajo el concepto “Bienvenido el invierno a casa”, presentó una experiencia pensada para mostrar, desde lo visual, lo sensorial y lo turístico, al destino de nieve más importante de Sudamérica.

Este jueves, la puesta incluyó una activación de marca en el espacio público, un mapping 360° sobre el domo y el anillo exterior del Planetario, proyecciones Full Dome 270°, sonido envolvente y contenidos audiovisuales vinculados a la esencia de Bariloche. La presentación también sumó ambientación invernal y un espacio dedicado a la gastronomía patagónica, con sabores regionales y productos representativos de la ciudad.

El presidente del EMPROTUR y secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán , valoró el trabajo realizado junto al sector privado y señaló que Bariloche es mucho más que solo esquiar . “Es también disfrutar la nieve, verla caer, sacarse una foto, jugar, compartir en familia y acompañar esa experiencia con nuestra gastronomía”, afirmó. “Hoy presentamos el invierno, pero Bariloche también es verano, otoño y primavera. Tenemos el objetivo de construir un Bariloche 365 ”.

A su vez, el intendente barilochense Walter Cortés destacó la importancia de seguir mostrando su tierra en cada espacio de promoción como un destino activo durante todo el año. “Donde nos inviten vamos a contar la belleza que tiene Bariloche”, expresó.

A su turno, la directora ejecutiva del EMPROTUR, Natacha Vázquez, aseguró que “es importante que medios, operadores, prestadores, cámaras y referentes del sector puedan encontrarse con una imagen fuerte de Bariloche. La temporada se prepara con planificación, con promoción y con el acompañamiento del sector privado, que es parte central de lo que el destino ofrece”, agregó.

4 funcionarios Bariloche rs El intendente de Bariloche, Walter Cortés; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el presidente del EMPROTUR, Eric Guzmán.

Un producto internacional

También estuvo presente el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, quien puso el foco en el crecimiento del turismo receptivo, la llegada de visitantes internacionales y el vínculo con Brasil. “No tengo ninguna duda de que va a ser una gran temporada. Conozco muy bien al turista brasileño, sé lo que quiere y lo que exige”, afirmó.

Finalmente, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, finalmente destacó que Bariloche llega a la temporada con una fuerte conectividad aérea, inversiones públicas y privadas, y una ciudad preparada para recibir turistas.

Fuente: Agencia DIB