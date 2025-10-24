viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 11:13

Elecciones: cómo consultar dónde se vota y las claves de la Boleta Única de Papel

La versión online del padrón electoral está disponible en el sitio de la Cámara Nacional Electoral. Los bonaerenses votarán con la BUP.

Por Agencia DIB
Una persona consultando el padrón electoral.&nbsp;

El domingo 26 de octubre se celebrarán en la Argentina las elecciones legislativas nacionales. Para conocer el lugar de votación en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral de forma digital. Este recurso permite verificar establecimiento, mesa y número de orden antes del 26 de octubre.

Cabe recordar que a diferencia de lo que pasó en el territorio bonaerense en septiembre que se usó la boleta “tradicional”, en octubre se irá a las urnas para votar con la Boleta Única Papel (BUP). Y si bien la mayoría vota en la misma escuela, puede ser que cambie la mesa por lo que se recomienda consultar.

Cómo consultar el padrón electoral

  • Para consultar el padrón definitivo y saber dónde votar el domingo 26 de octubre, hay que ingresar al sitio oficial www.padron.gob.ar.
  • Luego, completar los datos: número de DNI, género según figura en el documento y distrito.
  • Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar”.
  • Anotar los datos de votación: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.
  • Verificar antes de votar: el domingo 26 de octubre conviene chequear nuevamente, ya que la Justicia Electoral puede ajustar locales hasta 48 horas antes de la elección.

¿Cómo se vota con la Boleta Única Papel?

El proceso de votación con la Boleta Única de Papel es sencillo y consta de los siguientes pasos, aplicables también en la provincia de Buenos Aires:

  • Recibir la BUP

El elector debe entregar su DNI a la autoridad de mesa para la verificación de identidad. Una vez confirmada, recibirá la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera.

  • Elegir candidatos

Dentro de la cabina de votación, el elector deberá marcar el casillero del candidato o lista de su preferencia. Es clave una sola marca para la validez del voto. Puede ser un círculo, una cruz o una marca, pero lo importante es que esté dentro del espacio en blanco de la fuerza elegida.

  • Emitir el voto

Una vez marcada la opción, la boleta debe doblarse por la línea punteada indicada y depositarse en la urna correspondiente.

  • Finalizar el proceso

Finalmente, el elector deberá firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI, dando por concluido el acto de sufragio. (DIB)

