miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 09:02

Elecciones 2025: en qué lugar quedará cada partido en la Boleta Única de Papel

Se sortearon los 17 lugares para la BUP de la elección de octubre en la Provincia. ¿La Libertad Avanza beneficiada? ¿Dónde aparecerá el peronismo?

Por Agencia DIB
El modelo de la Boleta Única de Papel con la que se votará.&nbsp;

El modelo de la Boleta Única de Papel con la que se votará. 

De cara a las elecciones 2025, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, con competencia electoral y a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, sorteó el orden y lugar que cada una de las 17 alianzas y partidos ocuparán en la Boleta Única de Papel (BUP).

Leé Además
Una persona vota frente a las autoridades de mesa.

Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos
Máximo Kirchner en el acto en La Matanza donde criticó a Kicillof. 

Un crítica de Máximo Kirchner a Axel Kicillof volvió a agitar la interna en Fuerza Patria

El sorteo benefició a La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei y lleva como primer candidato a José Luis Espert. La lista libertaria será el que esté más a la izquierda. Detrás aparecen agrupaciones de menor peso electoral, lo que otorga una ventaja simbólica en la visibilidad.

En el segundo casillero le seguirá Santiago Cúneo, que se inscribió con el apodo "Dogo", candidato a primer diputado de la alianza "Nuevo Buenos Aires". El tercer lugar aparecerá el espacio "Liber.ar" y recién en cuarto la lista del ex canciller Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional de Alianza Fuerza Patria.

El procedimiento se realizó en presencia de la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires, integrada por Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y el propio Ramos Padilla.

Cómo quedó el orden en la Boleta Única de Papel

  • La Libertad Avanza
  • Partido Nuevo Buenos Aires
  • Liber.ar
  • Fuerza Patria
  • Frente de Izquierda y de los trabajadores - unidad
  • Frente Patriota Federal
  • Partido Demócrata Progresista
  • Unión Liberal
  • Coalición Cívica (A.R.I)
  • Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
  • Propuesta Federal para el Cambio
  • Provincias Unidas
  • Partido Libertario
  • Potencia
  • Unión Federal
  • Nuevos Aires
  • Movimiento Avanzada Socialista

¿Cómo es la Boleta Única de Papel?

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán elegir entre dos opciones:

  • Marcar una opción para votar la lista completa.
  • Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales. (DIB)

Temas
Seguí leyendo

Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

Un crítica de Máximo Kirchner a Axel Kicillof volvió a agitar la interna en Fuerza Patria

Caso coimas en la ANDIS: Nordelta, en la mira por el rol de su jefe de seguridad

Fallo a favor de la Argentina en Nueva York: la Justicia rechazó un pedido de los fondos

El escándalo de las coimas golpea la confianza, pero el impacto electoral es limitado

Tensión en los mercados: se dispara el riesgo país, con dólar alto pero estable

Pablo Ansaloni, entre la causa UATRE y el riesgo político de perder la banca

Milei se alinea más con Trump: Argentina declara "organización terrorista" al Cartel de los Soles

"Fútbol para Todos": pedidos de penas de prisión para Aníbal Fernández y Capitanich

Campaña bonaerense: ¿cómo es el plan libertario para evitar el impacto del escándalo de las coimas?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona vota frente a las autoridades de mesa.

Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los “locos de la azotea”: Luis Romero Carranza, César Guerrico, Miguel Mujica y Enrique Susini . video

Cuando Wagner sonó en el aire: la ópera que encendió la radio desde Argentina al mundo un 27 de agosto de 1920

Por  Marcelo Metayer