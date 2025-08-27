Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

El Gobierno nacional confirmó cuánto cobrarán en concepto de viáticos las autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Lo hizo por intermedio de la Resolución 347/2025 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial .

Axel Kicillof: "Me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato"

En primer lugar, el documento fijó los nuevos montos que percibirán los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa . Quienes cumplan efectivamente esa función percibirán $40.000 por ese día y sumarán otra cifra similar por participar de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones.

“Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, se argumenta en el texto. Y destaca que quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación recibirán un viático será de $80.000 .

Por su parte, los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito y sean expresamente autorizados por ésta en las Elecciones obtendrán $40.000 .

Por último, el Gobierno considera que “corresponde asignar una compensación económica a los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral que cumplirán funciones en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica”. Estas personas percibirán, siempre en concepto de viáticos, $120.000.

La medida también establece la nueva posibilidad de que todas esas personas puedan percibir ese dinero por transferencia bancaria o en billeteras virtuales propias. Sin embargo, también podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o en forma presencial en distintas sedes de esa misma entidad.

Días atrás, fue el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien dio a conocer cuánto cobrarán las autoridades de mesa por las elecciones del 7 de septiembre.

Qué se elige en las elecciones de octubre

Este 26 de octubre los argentinos deberán volver a las urnas para renovar el Congreso, en donde se pondrán en juego 24 senadores y 127 diputados.

Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia y cada legislador dura 4 años en su cargo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas.

Por el otro, el Senado representa las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está integrada por 72 miembros y su ciclo se renueva por tercios cada dos años.

En este caso, son 24 la cantidad de bancas a renovar, las cuales se distribuyen en base a qué agrupación política obtenga la mayor cantidad de votos: dos por mayoría y una por la primera minoría (la segunda fuerza). Cada legislador dura 6 años en su cargo. (DIB)