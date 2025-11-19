El Puerto de Mar del Plata prorrogó una licitación

El Puerto de Mar del Plata transita un período de inestabilidad marcado por decisiones administrativas controvertidas e investigaciones judiciales en curso.

El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata decidió prorrogar el proceso de licitación pública para la concesión de la Terminal Multipropósito ubicada en el Espigón 2, actualmente operada por la firma TC2.

La medida fue aprobada por el Directorio del organismo, presidido por Marcos Gutiérrez, en respuesta a pedidos de modificación y ajustes en los pliegos por parte de empresas interesadas y actores vinculados a la actividad, según señaló el PortalPortuario.

Con esta resolución, la apertura de sobres -prevista inicialmente para el 10 de noviembre- se reprogramó para el 15 de diciembre. La licitación apunta a otorgar la concesión de un área clave para la transferencia de cargas en el puerto marplatense, con el objetivo de fortalecer su competitividad y ampliar su capacidad operativa.

Las autoridades del Consorcio señalaron que la extensión del plazo busca favorecer una mayor participación de oferentes y mejorar las condiciones del proceso. Además, remarcaron que la nueva concesión prevé impulsar obras de infraestructura, modernización de grúas y renovación de equipos, con el fin de optimizar el servicio logístico del puerto y acompañar el crecimiento de la actividad regional.

La concesión de este complejo portuario argentino tiene como finalidad consolidar la operación de transferencia de cargas en la zona. Las autoridades locales esperan mejorar la infraestructura existente, modernizar grúas y otros equipos.

Con la extensión, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata espera recibir más ofertas y, con esto, hacer del proceso aún más competitivo.

La revisión de los pliegos derivó en la salida de potenciales oferentes, como la naviera CMA-CGM, y abrió una etapa de incertidumbre respecto del futuro del proyecto.

En paralelo, tomó relevancia pública la situación del directivo Ignacio Amestoy, representante del Centro de Despachantes de Aduana ante el Consorcio Portuario Regional. Amestoy figura involucrado en una investigación federal que desmanteló una presunta organización dedicada al contrabando, el juego virtual clandestino y el lavado de activos.

Investigación

Según fuentes judiciales, la causa analiza maniobras vinculadas a la importación de teléfonos celulares que habrían sido utilizados como herramienta operativa por la red investigada. Hasta el momento, el Consorcio no emitió comunicaciones oficiales sobre la situación del funcionario.

La falta de definiciones respecto a la continuidad institucional del directivo generó inquietud entre sectores vinculados a la actividad portuaria, que consideran necesario un pronunciamiento formal mientras avance la investigación judicial. En este contexto, algunos actores del sector plantearon interrogantes sobre el funcionamiento del Directorio y la necesidad de reforzar mecanismos de transparencia.

Al mismo tiempo, surgieron reclamos de empresarios y permisionarios respecto del vínculo con áreas técnicas del Consorcio. En particular, apuntaron a la arquitecta Julia Gasalla, a quien atribuyen un trato inapropiado y cambios imprevistos en criterios administrativos vinculados a concesiones y condiciones operativas.

Falta de previsibilidad

Según estos operadores, las modificaciones frecuentes y la falta de previsibilidad dificultan la planificación y el trabajo cotidiano dentro del puerto.

Los cuestionamientos se agregan a un escenario ya complejo por la fallida licitación y por debates internos sobre el rumbo estratégico de la estación marítima. La combinación de factores -investigaciones judiciales, falta de definiciones institucionales y tensiones con actores privados- alimenta la percepción de un clima de desorden que impacta directamente en la actividad portuaria.

El Puerto de Mar del Plata constituye un eje central para la economía regional, tanto para la pesca como para la industria logística y naval. Por ese motivo, distintos sectores insisten en la necesidad de recuperar previsibilidad y fortalecer instancias de diálogo y control para evitar que la crisis actual derive en un deterioro mayor de la operación y la confianza en la administración portuaria.