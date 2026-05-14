El Gobierno avanza con la venta de AySA para obtener unos US$500 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno avanzará con los pliegos de la licitación de AySA, que brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que están en manos del Estado Nacional.

Kicillof recibe otra vez a intendentes, pero esta vez por los recortes en salud

La decisión será oficializada este viernes en el Boletín Oficial, donde se conocerán los detalles de la operación que apunta a vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", detalló Caputo en su cuenta oficial de X.

El Gobierno de Javier Milei busca recaudar unos US$ 500 millones con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía. Esto se sumará, de acuerdo a estimaciones del ministro, a las otras privatizaciones para hacer un monto de US$ 2.000 millones para pagar deuda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2054933637003432397&partner=&hide_thread=false IMPORTANTE!



Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional.



La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 14, 2026

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", sostuvo Caputo sobre este proceso por el que había dado un paso clave en agosto de 2025.

Aysa firmó hace dos semanas un nuevo contrato de concesión privada, que hace permanente el esquema en marcha desde 2024. El modelo contempla la concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y que la concesionaria debe mantener el equilibrio económico financiero.

Entre los interesados, se encontraría la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan integra Edison Energía), los mismos que ganaron la contienda por Transener y Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor.

Fuente: Agencia DIB