El oficialismo busca avanzar con la ley de desalojo "express" de inquilinos

El senado nacional intentará dar media sanción este jueves al proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” , que dispone un mecanismo de desalojo acelerado para los inquilinos que se atrasen en el pago de alquileres o cuando estos venzan y se demore una renegociación del contrato. Además, elimina el tope para la venta de tierras a extranjeros y avanza con la eliminación de la prohibición para cambiar el uso de terrenos después de un incendio.

El proyecto, que fue elaborado bajo supervisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establece que el locador -el dueño de la propiedad- pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago . En la actualidad, ese límite es de dos meses consecutivos, pero el proyecto originalmente lo bajaba tres días y fue extendido a diez para favorecer su aprobación.

La iniciativa se da en un marco muy puntual: según la agrupación Inquilinos Agrupados, el 70% de las personas que alquila está endeudada y ese gasto se lleva más del 40% de sus ingresos.

En la negociación parlamentaria, Patricia Bullrich, la jefa de la bancada de Senadores de La Libertad Avanza también aceptó una modificación que elimina la prohibición del desalojo en los barrios populares inscriptos en el registro RENABAP.

Por presión de la Iglesia y de numerosas organizaciones sociales que advirtieron que, si empezaban a habilitar desalojos en las villas, el enfrentamiento podría derivar en una gran emergencia social, Bullrich aceptó sacar el capítulo y patear la discusión para más adelante.

La negociación clave, sin embargo, fue la inclusión de los gobernadores en la mesa de la toma de decisiones respecto a la extranjerización de la tierra. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, a pedido de los senadores, Bullrich agregó un artículo que define que cualquier tierra que quiera venderse tendrá que tener el visto bueno del gobierno provincial. “Federalismo puro y duro”, presumió la ex ministra.

Otro cambio: la Ley de Manejo del Fuego

La iniciativa de Sturzenegger incluye otros cambios relacionados con el régimen de propiedad de las tierras nacionales. Además de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites geográficos o cuantitativos, el proyecto elimina las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego para las tierras afectadas por incendios.

En 2020, Máximo Kirchner impulsó una ley que modificaba la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales con el objetivo de prevenir la especulación inmobiliaria detrás de los incendios intencionales. La ley, que se sancionó con críticas de gran parte del sector agropecuario, prohibió por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios. La restricción se extendió por 30 años en las zonas agrícolas y por 60 años en los bosques nativos.

El proyecto del Gobierno lo que hace es eliminar esa prohibición. “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, cuestionó Sturzenegger cuando fue a exponer en el plenario de comisiones del Senado.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debatirá el próximo jueves en el Senado. El oficialismo está convencido de que tendrá los votos para darle la media sanción: el apoyo de los gobernadores, una vez más, se muestra impermeable a los escándalos políticos del Gobierno. La red de alianzas de Javier Milei promete sostenerse hasta que comience el Mundial de Fútbol.

Fuente: Agencia DIB.