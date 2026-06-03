Una multitud marchó en Tandil tras una salvaje agresión a un docente

Una multitud se movilizó en Tandil bajo la consigna “Basta de violencia”, luego de la brutal agresión sufrida por un profesor de música en el Colegio San José, quien sufrió fractura de mandíbula como consecuencia de la reacción irracional de un alumno.

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Los convocados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) marcharon a la Jefatura Distrital, donde entregaron un petitorio a las autoridades para encontrar una solución a la problemática de la violencia. No sólo pidieron la intervención de la Jefatura Distrital, sino que se convoque a una mesa intersectorial distrital, fortalecer las acciones preventivas, crear nuevos equipos de orientación escolar y cargos de especificidad profesional para el seguimiento de situaciones que excedan a los trabajadores de la educación.

De parte de Sadop –el gremio que nuclea a los docentes privados-, marcaron que “la responsabilidad de la seguridad y el ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria, en el empleador”. La marcha tuvo su paso por la puerta del Colegio San José y culminó su recorrido en la Plaza Independencia.

El profesor de la reconocida institución privada de esa ciudad bonaerense debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras recibir una golpiza por parte de un alumno de 15 años, en plena clase.

El violento episodio ocurrió el lunes por la mañana en medio de un clima de desorden generalizado dentro del aula. Según los testimonios de los padres del establecimiento, el docente intentó poner orden y comenzó a acomodar los bancos que los estudiantes tiraban al suelo.

Durante ese movimiento, un teléfono celular que pertenecía a uno de los alumnos más exaltados del curso cayó accidentalmente al piso, lo que desató una violenta reacción verbal del menor hacia la autoridad.

La discusión escaló rápidamente a los empujones hasta que el adolescente le propinó una trompada directa en el rostro al profesor. El impacto fue de tal magnitud que el docente cayó desvanecido al suelo, perdiendo el conocimiento en el acto ante el llanto y los gritos del resto de los alumnos.

El educador fue trasladado de inmediato a una clínica local con el rostro desfigurado. El parte médico confirmó que debió ser operado debido a severas fracturas en el pómulo y en la mandíbula, y permanece internado bajo observación.

En tanto, las autoridades del colegio privado dispusieron, como primera medida, una suspensión provisoria de apenas 10 días para el alumno agresor.

Fuente: Agencia DIB