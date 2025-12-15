lunes 15 de diciembre de 2025
El Gobierno anunció que Tecnópolis pasará a manos privadas en julio de 2026

Tecnópolis, el inmueble de 509.759,79 m² ubicado en Villa Martelli, será concesionado por un período de 300 meses, con un canon mensual de $611 millones.

Tecnópolis está sobre la avenida General Paz, en Villa Martelli, partido de Vicente López.

NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este domingo que el Gobierno lanzará este lunes la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. “El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, indicó el jefe de Gabinete.

Tecnópolis, más de 14 años de historia

Tecnópolis nació en julio de 2011 como un espacio para acercar la ciencia y la cultura a la mayor cantidad de argentinos. El inmueble de 509.759,79 m², ubicado sobre la avenida General Paz en Villa Martelli, partido de Vicente López, se encontraba ahora bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura, informó NA.

El Gobierno Nacional avanza con su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado a Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli. Así lo hizo saber en un documento difundido este domingo.

La concesión, con una duración inicial de 300 meses (25 años), tiene como principal objetivo que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias de la administración, garantizando, a su vez, la continuidad de las actividades en el predio mediante inversión privada.

La licitación en detalle

El comunicado oficial justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que estaba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura:

* Deuda Histórica: El predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones.

* Deterioro y Faltantes: Se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.

Fuente: Agencia DIB

