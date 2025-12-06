Fuerte respaldo de entidades empresarias al proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía

Las entidades empresariales que representan a los usuarios de la Hidrovía expresaron “ su firme respaldo al avance del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná ”.

El respaldo al modo en el que el gobierno viene desarrollando la licitación fue explicitado en un comunicado firmado por la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA–CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

“El proceso en curso se desarrolla en un ámbito técnico e institucional transparente, coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que ha promovido un trabajo participativo con provincias, usuarios, especialistas e instituciones y que ahora agrega un Procedimiento de Observaciones a los proyectos de pliego”, en un comunicado que fue elogiado en las redes por el ministro de Economía, Luis Caputo. "Vamos con todo", acotó el Ministro, y agregó a su publicación tres banderas argentinas.

Consensos sólidos

En el comunicado, las entidades precisaron que el esquema aplicado “ha permitido construir consensos sólidos y reunir aportes clave para definir una vía navegable moderna, eficiente y sustentable. Por otro lado, la participación de la UNCTAD como organismo de asistencia y supervisión internacional aporta garantías adicionales de rigurosidad y alineamiento con estándares globales en cada etapa del procedimiento”.

Y explican que “una vía navegable más eficiente y previsible es esencial para mejorar la competitividad del comercio exterior argentino en general y del sector agroindustrial e industrial en particular, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la capacidad exportadora del país. Se trata de una infraestructura estratégica de largo plazo, cuyo desarrollo no puede demorarse”.

Las entidades resaltaron que “ están dadas las condiciones para avanzar y concluir un proceso licitatorio competitivo, de modo de contar con la adjudicación lo antes posible y asegurar previsibilidad para todos los actores vinculados al sistema. Como entidades del sector estaremos analizando en detalle los pliegos y realizaremos todos los aportes necesarios, tal como hemos venido haciendo durante el proceso de consultas, con el fin de contribuir en la definición de un pliego verdaderamente competitivo, transparente y alineado con las necesidades de nuestra actividad”.

Fuente: Agencia DIB.