El gobierno afirma que el "Protocolo Anti Piquetes" sigue en vigencia, pese al fallo en contra

La policía reprime una marcha de jubilados, en aplicción del protocoloanti piquetes.

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el llamado “Protocolo Anti Piquetes” está actualmente vigente, ya que el gobierno hizo efectiva la apelación contra la medida del juez federal Martín Cormick que lo había suspendido.

“La Justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete NO se suspende", indicó Bullrich en sus redes sociales. "El protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia", agregó.

Bullrich actualmente es senadora nacional, pero era la -flamante- ministra se Seguridad de Javier Milei cuando se puso en vigencia el protocolo, la primera medida que anunció ni bien asumió el cargo, a través de una resolución.

Justamente, el juez Cormick hizo lugar a un amparo contra la resolución 943/23 de Seguridad, para suspender la aplicación del protocolo, pero la apelación del Ejecutivo, sostuvo Bullrich, repuso su vigencia.

El juez Cormick, en su fallo, sostuvo que el Gobierno se arrogó facultades propias del Congreso para implementar la norma.

El Protocolo, entre otras medidas, habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir sin orden judicial ante casos de protestas en los que se interrumpa la circulación de personas y medios de transporte.

Fuente: Agencia DIB.