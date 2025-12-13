sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025 - 16:46

Detectan que el Protocolo Anti Piquetes de Patricia Bullrich produjo más de 2.500 heridos y buscan frenarlo

Amnistía Internacional advierte que la medida de Patricia Bullrich dio paso a una "escalada represiva". Buscan que se declare inconstitucional.

La represión a las puertas del Congreso de la Nación. - EFE -

La represión a las puertas del Congreso de la Nación. - EFE -

Archivo DIB/EFE

Amnistía Internacional junto con organizaciones de Derechos Humanos de Argentina buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad del llamado “Protocolo Antipiquetes” luego de que, a dos años de su puesta en marcha, se constatara que más de 2.500 personas resultaran heridas en manifestaciones.

Más noticias
La senadora Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich negocia contrarreloj para aprobar la reforma laboral la última semana del año
La senadora Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina: "Señora Presidiaria, tenga decencia de no opinar"

Al anunciar el cuestionamiento judicial a la norma, la directora de la filiar de Argentina de Amnistía, Paola García Rey, aseguró que su aplicación posibi8litó una escalada represiva. “La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó García Rey.

La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social

El Protocolo Antipiquetes, cuyo norme formal es “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue establecido por decreto. Se trató de una de las primeras medidas de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Javier Milei y su centro es c onsiderar delito a los cortes vías de circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial.

Visiones encontradas

Para Bullrich y el equipo que la acompañó en seguridad, el fin de los piquetes es una política con amplio consenso social y aplicda con total éxito. “En buena medida, cimentó el triunfo en las elecciones este año ”, que la convirtió en senadora, dijo a Agencia DIB uno funcionario que trabajó con Bullrich hasta que dejó el ministerio.

Pero los datos que difundió Amnistía son alarmantes en cuanto en cuanto al aumento de las respuestas represivas. Indican que entre 2025 y la actualidad, 2.557 personas resultaron heridas por el “uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza”. La Comisión Provincial por la Memoria detectó un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría de legalidad muy dudosa.

Una de las particularidades de la represión en la era Milei son los disparos a los ojos de los manifestantes, algo que se había visto en Chile por parte de los Carabineros, durante las protestas en el último tramo del gobierno del fallecido Sebastián Piñera. Anmistía detectó que cuatro personas sufrieron la perdida de un ojo por esta práctica.

Los informes señalan que la escalada represiva afecta gravemente la libertad de expresión, por el amedrentamiento de los manifestantes pero también por los ataques a la prensa: Se reportaron al menos 184 periodistas y fotógrafos heridos., entre ellos Pablo Grillo, el caso más grave, alcanzado por el disparo de un gendarme frente al Congreso.

Temas
Ver más

Patricia Bullrich negocia contrarreloj para aprobar la reforma laboral la última semana del año

Patricia Bullrich cruzó a Cristina: "Señora Presidiaria, tenga decencia de no opinar"

Diciembre en Argentina: decisiones de fondo, balances y ciudadanos expectantes

Nuevo cruce en redes por los F-16: Adorni le dijo a Sergio Chouza que no sea "estúpido"

Escándalo fiscal en el fútbol: la DGI carga contra la AFA por la retención ilegal de más de $ 7.500 millones

Máximo Kirchner acelera la definición por la conducción del PJ, tras un pedido del kicillofismo

El kirchnerismo presiona a Magario en medio de una pelea por el tercer lugar en la sucesión de Kicillof

Nueva era en la UCR: asume un intendente joven y de perfil opositor

Kicillof recorrió en Bahía Blanca el avance del plan hídrico y entregó viviendas

Golpe al gobierno: un juez de Campana lo obliga a aplicar la emergencia en discapacidad

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La sede de la Asociación del Fútbol Argentino, en Viamonte al 1366, CABA.

Escándalo fiscal en el fútbol: la DGI carga contra la AFA por la retención ilegal de más de $ 7.500 millones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La senadora Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich negocia contrarreloj para aprobar la reforma laboral la última semana del año