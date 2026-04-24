Dante Gebel dijo que desde LLA le ofrecieron ser candidato a gobernador

El pastor y comunicador Dante Gebel reveló que el actual presidente, Javier Milei , a través de su fuerza La Libertad Avanza (LLA) le ofreció ser candidato a gobernador bonaerense en 2023. Sin embargo, calificó de “locura” esa propuesta ya que él se encontraba radicado en Estados Unidos.

Gebel, visita en Argentina donde está haciendo una serie de entrevistas para posicionarse como posible candidato a Presidente, relató que LLA lo sondeó para competir contra Axel Kicillof en las elecciones de 2023, cuando Milei llegó a la Rosada. Finalmente esa idea no avanzó, y los libertarios se inclinaron por Carolina Piparo.

“ El único ofrecimiento formal que tuve fue cuando el actual presidente estaba con sus listas y me llamaron para proponerme que sea jefe de Gobierno de la provincia de Buenos Aires , y me pareció tan poco serio en ese momento…”, dijo Gebel en diálogo con Urbana Play.

Y enseguida aclaró que el ofrecimiento era para que compita para ser “gobernador de la Provincia”, pero aclaró: “Me pareció una locura porque dije ‘no, yo estoy lejos’ y respondimos con criterio”.

¿Dante Gebel candidato a Presidente?

Más allá de esa experiencia, Gebel se refirió a la posibilidad de postularse a presidente, y aclaró que, por ahora, no tiene intenciones concretas. “No quiero ser Presidente”, afirmó, aunque no descartó completamente esa opción a futuro, mientras que en la provincia de Buenos Aires ya comenzaron con armados locales.

En ese sentido, explicó que una eventual candidatura dependería de la conformación de un equipo sólido. “No hay mesías ni salvadores, hay equipo”, sostuvo, al enfatizar que el armado político es clave para cualquier proyecto.

Fuente: Agencia DIB