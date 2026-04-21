Dos concejales del interior dejan LLA y se suman al espacio de Dante Gebel

Una concejal de Coronel Vidal y otro de Villa Gesell oficializaron en las últimas horas su alejamiento del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en esos distritos del interior bonaerense para sumarse a “ Consolidación Argentina ”, un espacio multisectorial que impulsa la eventual candidatura presidencial del pastor evangelista Dante Gebel .

La primera en dar ese salto fue Patricia Heltner , quien comunicó en el Concejo Deliberante de Mar Chiquita la conformación de un nuevo bloque tras dejar el de LLA, espacio por el que fue elegida en 2023. Al justificar la medida, hizo referencia a la “decepción” generada por las investigaciones judiciales que involucran a funcionarios del Gobierno de Javier Milei por presuntos hechos de corrupción.

En su intervención, recordó que junto a Cristian León fueron los primeros en denunciar ante la Justicia la venta de candidaturas dentro de LLA. Ese dirigente, semanas atrás, participó en Lanús del lanzamiento nacional de Consolidación Argentina , un espacio que propone discutir el rumbo del país y trabajar en una propuesta de unidad nacional con Gebel como referente rumbo a 2027 .

Sin embargo, este no fue el único “salto”. En Villa Gesell , Luis Vivas anunció su alejamiento del espacio libertario para conformar el unibloque “ Consolidación Argentina-Unidad Vecinal Gesellina ”.

En una nota enviada a las autoridades del Concejo, destacó el “inicio de una nueva etapa política”, explicando que la decisión responde a la necesidad de representar con mayor claridad las inquietudes de los vecinos, en un contexto donde “hay situaciones que ya no se pueden sostener ni explicar”.

Cabe recordar que a fin de 2025 se lanzó “Consolidación Argentina” en un encuentro en Buenos Aires. Entre los presentes estuvieron el sindicalista del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo; el legislador porteño, Eugenio Casielles y otros representantes como Mariano Vilar (Siconara); Javier López (Seamara); Néstor Segovia (Metro Delegados) ; Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita; Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro; el exfutbolista Walter Erviti y representantes del Partido del Trabajo, entre otros.

Fuente: Agencia DIB