sábado 21 de marzo de 2026
21 de marzo de 2026 - 11:49

Cita en Budapest: Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban

El mandatario visita de manera oficial el país europeo, donde participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora.

Por Agencia DIB
Javier Milei con Tamás Sulyok, presidente de Hungría.

Javier Milei con Tamás Sulyok, presidente de Hungría.

Presidencia
Javier Milei con Víktor Orbán, primer ministro de Hungría.

Javier Milei con Víktor Orbán, primer ministro de Hungría.

Presidencia

El presidente Javier Milei se reunió este sábado en Budapest con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y con el primer ministro Viktor Orbán, en el marco de su visita oficial al país europeo y de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Más noticias
La sede de la OMS en Ginebra, Suiza. 

El director de la OMS lamentó la salida del país del organismo: "Argentina será menos segura"
Trabajadores médicos en un hospital.

Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la OMS

La primera reunión se llevó a cabo a las 11 (7 de la Argentina) en el Palacio Sándor. Más tarde, a las 12.10 (8.10 en la Argentina), el mandatario argentino fue recibido por Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.

milei-orban
Javier Milei con Víktor Orbán, primer ministro de Hungría.

Javier Milei con Víktor Orbán, primer ministro de Hungría.

Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Embed - Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban

Foro de derecha

Durante su estadía en Budapest, el mandatario participará de la CPAC, un foro internacional que reúne a dirigentes políticos, analistas y referentes vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda fue definida por Presidencia e incluye reuniones con autoridades locales y referentes del encuentro.

La CPAC se organiza por quinta vez en Budapest, esta vez con 667 participantes de 51 países, entre ellos el presidente Javier Milei y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal.

En la apertura de la conferencia, Orbán acusó a Bruselas y a Kiev de intentar influir en las elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría para provocar un cambio de gobierno.

Además, el primer ministro elogió a Milei: “Él ha demostrado que el sentido común es la clave del éxito y no la locura progresista”. Y agregó que “hoy Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha”.

Antes del discurso del primer ministro húngaro, el presidente estadounidense, Donald Trump, saludó a la conferencia con un videomensaje en el que manifestó su apoyo a Orbán en las elecciones legislativas del 12 de abril.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El director de la OMS lamentó la salida del país del organismo: "Argentina será menos segura"

Médicos bonaerenses calificaron de "peligrosa" la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la OMS

Medicamentos: derogan una norma para facilitar el otorgamiento de patentes

La Corte Suprema escuchó el reclamo de Kicillof por recortes de fondos de Anses

Milei presente en el acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

Kicillof apuntó al "acoso" del partido judicial contra Cristina

El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios en Anses

Milei se reunió con Santiago Abascal, presidente de Vox, antes de hablar en el Madrid Economic Forum

Milei defendió un robot cafetero de un shopping frente al "odio al progreso"

Kicillof se metió en la polémica de Adorni y dijo que Milei es "muy mal economista"

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Javier Milei con Tamás Sulyok, presidente de Hungría. video

Cita en Budapest: Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban