Cita en Budapest: Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban

El presidente Javier Milei se reunió este sábado en Budapest con el presidente de Hungría , Tamás Sulyok , y con el primer ministro Viktor Orbán , en el marco de su visita oficial al país europeo y de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

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La primera reunión se llevó a cabo a las 11 (7 de la Argentina) en el Palacio Sándor . Más tarde, a las 12.10 (8.10 en la Argentina), el mandatario argentino fue recibido por Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda , sede del Gobierno húngaro.

Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno .

Durante su estadía en Budapest, el mandatario participará de la CPAC, un foro internacional que reúne a dirigentes políticos, analistas y referentes vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo . La agenda fue definida por Presidencia e incluye reuniones con autoridades locales y referentes del encuentro.

Embed - Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban

La CPAC se organiza por quinta vez en Budapest, esta vez con 667 participantes de 51 países, entre ellos el presidente Javier Milei y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal.

En la apertura de la conferencia, Orbán acusó a Bruselas y a Kiev de intentar influir en las elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría para provocar un cambio de gobierno.

Además, el primer ministro elogió a Milei: “Él ha demostrado que el sentido común es la clave del éxito y no la locura progresista”. Y agregó que “hoy Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha”.

Antes del discurso del primer ministro húngaro, el presidente estadounidense, Donald Trump, saludó a la conferencia con un videomensaje en el que manifestó su apoyo a Orbán en las elecciones legislativas del 12 de abril.

Fuente: Agencia DIB