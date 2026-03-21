Cita en Budapest: Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban

Javier Milei con Tamás Sulyok, presidente de Hungría.
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Javier Milei con Víktor Orbán, primer ministro de Hungría.
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El presidente Javier Milei se reunió este sábado en Budapest con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y con el primer ministro Viktor Orbán, en el marco de su visita oficial al país europeo y de su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
La primera reunión se llevó a cabo a las 11 (7 de la Argentina) en el Palacio Sándor. Más tarde, a las 12.10 (8.10 en la Argentina), el mandatario argentino fue recibido por Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.
Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
Embed - Milei fue recibido por el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, y el primer ministro Víktor Orban
Foro de derecha
Durante su estadía en Budapest, el mandatario participará de la CPAC, un foro internacional que reúne a dirigentes políticos, analistas y referentes vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda fue definida por Presidencia e incluye reuniones con autoridades locales y referentes del encuentro.
La CPAC se organiza por quinta vez en Budapest, esta vez con 667 participantes de 51 países, entre ellos el presidente Javier Milei y el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal.
En la apertura de la conferencia, Orbán acusó a Bruselas y a Kiev de intentar influir en las elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría para provocar un cambio de gobierno.
Además, el primer ministro elogió a Milei: “Él ha demostrado que el sentido común es la clave del éxito y no la locura progresista”. Y agregó que “hoy Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha”.
Antes del discurso del primer ministro húngaro, el presidente estadounidense, Donald Trump, saludó a la conferencia con un videomensaje en el que manifestó su apoyo a Orbán en las elecciones legislativas del 12 de abril.