viernes 05 de junio de 2026
5 de junio de 2026 - 16:16

La última entrevista del Indio: "A la muerte no le tengo ningún miedo"

Fue el 5 de diciembre en Urbana Play donde habló de su salud y la muerte. Pocos meses antes, en otro reportaje en Futurock dio definiciones políticas y elogios para Wos y Lali.

Por Agencia DIB

El Indio Solari. 

Archivo

El 5 de diciembre, el Indio Solari fue entrevistado por Andy Kusnetzoff en su programa de Urbana Play. “A la muerte no le tengo ningún miedo”, dijo entonces. Fue ese su último reportaje.

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“No tengo ningún miedo (...) creo que cuando tengas 76 años vos tampoco vas a tener miedo a la muerte”, afirmó el Indio. Y Kusnetzoff insistió: “¿Pero entonces antes la tenías y ahora no?”.

– “No, porque la vida mía ha pasado con pie pie rápido. Cuando tenés una personalidad como la mía, la gente te va transformando en un inútil también, porque te hacen todo: te te van abriendo las puertas, vos vas caminando y no te para nadie. Y eso te malcría. (A la muerte) la pienso en términos poéticos, y vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años, en el presente; y no se me ocurre pensar en eso y no se me ocurre saber cómo es, nada: no sé cómo abarcar la muerte. Es como una gloria que te excede”.

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El Día de la Lealtad

Unos meses antes, el 17 de octubre del año pasado, Día de la Lealtad Peronista, el Indio también dio otra entrevista a los periodistas Gabriel Sued y Leandro Renou para FutuRock. Fueron 35 minutos en los que el Indio habló de todo, desde su salud maltrecha, política y también elogios para Wos y Lali, dos artistas que vienen incluyendo sus temas en sus recitales.

Mezcla de cínico e irónico hasta con él mismo, ese día dijo: “Últimamente me paso la vida empeorando –ese es mi trabajo actual–, empeorando mi salud. Hay días que no tengo ganas de nada. Y cuando no tengo ganas de nada, no hago nada”.

Y con esa agudeza habló sobre la situación del país: “Veo una sociedad cansada, agobiada. Nos falta alegría. La gente vive con miedo, con bronca. No confía en nadie, ni siquiera en sí misma. El problema es que el ciudadano común no tiene herramientas para cambiar las cosas: está ocupado tratando de sobrevivir. La desigualdad, la pobreza, la falta de educación… todo eso te deja sin margen para pensar en comunidad. Y cuando no hay comunidad, aparece el sálvese quien pueda. Eso es lo que estamos viviendo”.

En ese mismo reportaje, también tuvo elogios para Máximo Kirchner: “Me considero amigo y aparte respeto su manera de pensar y su nivel intelectual. Todos me tratan de decir lo contrario, bueno, yo soy una de las voces que dice que Máximo es un gran jugador político. No soy militante, pero sí soy un tipo que los aprueba públicamente como mejores que todo al resto de las cosas que estoy viviendo y viendo”.

Sobre Wos, opinó que le gustaba “mucho, sobre todo porque no está todo el tiempo con eso de ‘dame la mamita, dame la mamita’. El reguetón alcanza para divertirse en la noche, pero no para mucho más. En cambio, Wos me cae simpático, y me gusta la gente a la que yo también le caigo simpático.”

En 2023, el Indio grabó con Wos “Quemarás”. Fue una de las pocas colaboraciones que hizo en su vida.

En el mismo reportaje, el músico también mostró su respeto por la versión del clásico de los Redondos “Vencedores vencidos” que Lali incluyó en un show en Velez. “¿Cómo se llama esta muchachita? Lali... Lali Espósito. También me llama la atención. Cantó Vencedores vencidos, creo. Le preste atención y se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente”, dijo.

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