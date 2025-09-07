Cerraron las elecciones y ya se cuentan los votos en toda la provincia

Las elecciones de la provincia de Buenos Aires entraron en la recta final. Tras el cierre de las mesas, por más de una hora permaneció en algunas escuelas abierta la votación porque había gente en las filas. Pero pasada una hora de las 18, ya empezaban a llegar los primeros datos del comicio que tenía a 14.376.592 personas en condiciones de votar .

Contundente triunfo del peronismo en una elección en la que Kicillof consolidó su poder

A lo largo de la jornada electoral, los bonaerenses acudieron para elegir representantes legislativos y autoridades municipales. En esta oportunidad, se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales , además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

Si bien hubo pequeños incidentes, algunos detenidos y pocas denuncias de robo de boleta, el comicio se desarrolló con tranquilidad en los 135 municipios del territorio.

Si bien se esperaba un porcentaje de voto bajo, todo estima que estará cerca del 65%, es decir, casi como la cifra más baja de una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Esa fue la de 2021, cuando fue a votar el 70,4% de la población. En cambio, el porcentaje más alto fue en 2015, con el 80,6% de la participación, aunque ese año se votó con la elección a gobernador y presidente.

Según indicó la Junta Electoral a través de la resolución 162, la difusión de los primeros datos oficiales deberá comenzar a las 21 o cuando se haya cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

A partir del cierre de mesas, entra en marcha el proceso de escrutinio. Este recuento inicial permite conocer las tendencias de resultados de manera preliminar y resulta fundamental para que tanto la ciudadanía como los actores políticos obtengan las primeras estimaciones sobre la composición legislativa.

El escrutinio definitivo implica un control exhaustivo de todas las actas, urnas y documentos provenientes de los locales de votación, bajo la supervisión directa de la Junta Electoral. (DIB)