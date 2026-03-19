jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 09:29

Los bancos vuelven a su horario de atención habitual en la provincia

Durante el verano el horario de los bancos fue de 8 a 13. Sin embargo, la semana que viene eso cambia. Cuáles son los 108 municipios afectados.

Por Agencia DIB
Una sucursal del Banco Provincia.
Una sucursal del Banco Provincia.

Ya con el verano transitando los últimos días, los bancos con sede en varios municipios de la provincia de Buenos Aires se preparan para volver a su horario de atención habitual. Por ello, tras el fin de semana largo, abrirán sus puertas de 10 a 15.

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Hasta ahora, y desde el 1 de diciembre, las entidades bancarias vienen trabajando con el horario de verano, que es de 8 a 13 horas. Esto suele hacerse cada año en los meses de calor.

Ese plazo, el Gobierno bonaerense lo estableció hasta el domingo 22 de marzo. Pero como lunes (día no laborable) y martes (feriado) no habrá actividad, los bancos en 108 municipios abrirán sus puertas el miércoles 25.

Cuáles son los 108 municipios que cambian su horario bancario

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.

Completan la lista de distritos Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate.

Fuente: Agencia DIB

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