jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 09:33

A comer y brindar con las Fiestas de la Papa, San Patricio, el Alfajor y el "vermucito"

El fin de semana largo llega en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con fiestas en Otamendi, Mechita, Suipacha y Mercedes, entre otras ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
En Otamendi, una de las fiestas más clásicas: de la Papa.

En Otamendi, una de las fiestas más clásicas: de la Papa.

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15° Festival Provincial de Tango y 172º Aniversario de Zárate

Jueves 19 y viernes 20, a las 19:00, en el Parque Urbano.

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Jueves, presentaciones de Brutal Show y Los Majestuosos del Chamamé; viernes, 15° Festival Provincial de Tango con espectáculos de artistas zarateños, Ballet Estable de la Universidad Nacional de las Artes y cantor Negro Falótico. Cierre con Adriana Varela y La T y La M.

47° Fiesta Nacional de la Papa en Otamendi, partido de General Alvarado

Fiesta Nacional de la Papa rs
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Jueves 19 al domingo 22, desde el mediodía, en la plaza General Belgrano.

Exposiciones, charlas técnicas, conferencias, mercados, maquinarias e insumos, automotores y servicios. Jornadas de campo, concurso de papas, baile de gala, desfiles, gastronomía, paseo de artesanías y espectáculos.

Más información: www.instagram.com/fiestadelapapa/

27º Fiesta del Hospital Zonal de Las Flores

Fecha, hora y lugar: Viernes 20 al domingo 22, desde las 10:00, en el Campo de Doma Municipal.

Descripción: Campeonato de jineteada, desfile de emprendados, montas especiales, corrida de sortijas, prueba de riendas, destrezas gauchas, exhibición de polo, espectáculos. feria de artesanías, pilcheros y puestos gastronómicos. Entrada arancelada.

Programación: www.instagram.com/p/DVZXKeVCZJT/?hl=es&img_index=1

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18º Fiesta del Ferroviario en Mechita, partido de Bragado

Sábado 21, a partir de las 13 y domingo 22, desde las 10, en avenida Quintana.

Sábado, a las 13, apertura de la exposición y visitas guiadas en el Museo Ferroviario; a las 19, presentación de Mechita, obra inmersiva y multidisciplinaria a cargo de Constructores de Fuego. Domingo, apertura y acto de bienvenida con la presentación de Añoranza, Grupo Norteño, Daniela Luna, La Tronadora del Rock y cierre con Claudia Lomeña. Exposición en el Museo Móvil del Ferroclub de Remedios de Escalada. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/museoferroviariomechita/

Biergarten, San Patricio, en Coronel Suárez

Sábado 21, desde las 18 y domingo 22, a partir del mediodía, en el Paseo del Riel.

Patio gastronómico, feria de artesanías, emprendimientos, productos temáticos y cervezas artesanales locales. Entrada gratuita.

Más información: hwww.instagram.com/suarveceroscs/

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14º Fiesta del Arraigo de Agote, partido de Mercedes

Sábado 21, a partir de las 13 y domingo 22, desde las 10, en la localidad de Agote.

Sábado, carrera de bicicletas antiguas, maratón, prueba de riendas para mayores y espectáculos; por la noche, fogón y buseca agotense. Cierre musical con Monte Cristo y los Dinos. Domingo, desfile, espectáculos musicales y destrezas criollas. Cierre con el grupo Comanche. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo/

23º Fiesta Nacional de la Federación en Monte

Sábado 21 al viernes 27, en diferentes horarios y espacios físicos de la ciudad.

Acto protocolar, espectáculos en vivo, desfile criollo, gastronomía, emprendimientos, charlas temáticas, conversatorios y visitas guiadas por el Casco Histórico. Entrada gratuita. Programación: https://monte.gob.ar/federacion/

3° Fiesta del Tambero de Navarro

Sábado 21 y domingo 22, desde las 10, en el Fortín de San Lorenzo.

Descripción: Sábado, cata de queso, concurso de dulce de leche, corte de cinta e inauguración del predio, jura de la cata de queso y exposición de caballos de la Asociación Criolla Argentina. Domingo, exposición de caballos de trabajo de época y actuales y jura del concurso de dulce de leche. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipionavarro/

Pre Festival Baradero 2026

Sábado 21 al lunes 23, por la noche, en Plaza Mitre.

Competencia en diferentes categorías: recitador, narrador, decidor, dúo vocal, conjunto vocal folclore proyección, pareja de zamba tradicional, solista instrumental, conjunto de malambo, canción inédita, malambo norteño femenino y masculino, solista vocal folclore, pareja de zamba estilizada, pareja de tango fantasía y pareja de tango pista. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festivaldemusicabaradero/

124° Aniversario Arroyo Venado, partido de Guaminí

Sábado 21, a partir de las 16:30, en la plaza Héroes de Malvinas.

A las 17, acto protocolar y desfile cívico institucional; a las 20:30, peña, espectáculos musicales y cantina en el Club Blanco y Negro. Entrada gratuita..

Más información: www.instagram.com/p/DVyIQvbjtik/?img_index=1

1º Festival del Alfajor en Suipacha

Sábado 21 y domingo 22, de 12:00 a 21:00, en la Plaza Balcarce.

Distintas categorías que pondrán en valor la creatividad y la calidad de los elaboradores. Premios: mejor chocolate negro, mejor chocolate blanco, mejor dulce de leche, mejor frutal y mejor alfajor de autor. Recetas tradicionales y propuestas innovadoras. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_suipacha/

Festival Vermucito en Mercedes

Sábado 21, desde las 19:00, en el anfiteatro de La Trocha.

Destilerías artesanales mercedinas y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/

San Patricio en el Jagüel, Santa Teresita, partido de La Costa

Sábado 21 al lunes 23, de 18 a 02, en el Paseo el Jagüel.

Bandas en vivo, juegos, patio de comida y cerveza artesanal. Entrada gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/

2° Festival Folclórico de los Atardeceres en Guaminí

Domingo 22, a las 15, en el Lago del Monte.

Música, danza, servicio de cantina y Feria de emprendimientos Oikos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.guamini/

Día Nacional de la Memoria en Necochea

Sábado 21, a las 17:00, en avenida 59 esquina 54 y martes 24, a las 15:00, en el Paseo de la Memoria de la plaza Dardo Rocha.

Sábado, proyecto 30 mil Pañuelos por la Memoria donde se diseñarán pañuelos en mosaico para que cada persona pueda llevárselo a su hogar o lugar de trabajo con la responsabilidad de colocarlo en un sitio visible. Actividad gratuita con inscripción previa a cargo del Colegio de Trabajadores Sociales. Martes, acto en el Paseo de la Memoria con música, exposiciones, intervenciones artísticas y feria de la economía popular. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

Walking Tour Espacio de la Memoria en La Plata

Sábado 21, a las 10:30 y 16, en el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ta, diagonal 74 entre 23 y 24.

En el marco del Mes de la Memoria, al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la recepción estará a cargo de un guía de EMATUR que brindará el contexto histórico y sentido de la visita. Recorrido, a cargo del equipo del Espacio para la Memoria. Inscripción previa en el siguiente link: https://bit.ly/walking-tours-2026

Expo Mujer 2026 en Cariló, partido de Pinamar

Sábado 21 y domingo 22, a las 14:00, en el Howard Johnson Hotel.

Exposición comercial para emprendedoras, pymes y marcas regionales con actividades orientadas al bienestar integral y a la formación.Sector dedicado a Mujeres Rurales y productoras locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expomujer.ar/?hl=es?

Fuente Agencia DIB

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