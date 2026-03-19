Seis detenidos por caza furtiva en la zona rural de San Cayetano

El Comando de Prevención Rural de San Cayetano. La Voz del Pueblo

Personal del Comando de Prevención Rural San Cayetano aprehendió en las últimas horas a seis hombres oriundos de las ciudades de Necochea y Miramar, que se encontraban practicando caza furtiva en la zona rural del partido bonaerense.

Por el hecho, según relata La Voz del Pueblo, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional N° 22.421 (Ley de Conservación de la Fauna), con intervención de la UFI N° 01 del Departamento Judicial Necochea.

Así mismo, se procedió al secuestro de un rodado marca Fiat modelo 147, por carecer de documentación obligatoria, en el marco de la ley 24.449 (ley nacional de Tránsito)

Por otra parte, el Comando de Prevención Rural San Cayetano informó que “se continúan intensificando los operativos de control y prevención en el ámbito rural, con el objetivo de preservar la fauna silvestre y prevenir este tipo de prácticas ilegales”.

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