jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 09:21

Seis detenidos por caza furtiva en la zona rural de San Cayetano

Los aprehendidos por el Comando de Prevención Rural San Cayetano son oriundos de Necochea y Miramar.

Por Agencia DIB
El Comando de Prevención Rural de San Cayetano.

El Comando de Prevención Rural de San Cayetano.

La Voz del Pueblo

Personal del Comando de Prevención Rural San Cayetano aprehendió en las últimas horas a seis hombres oriundos de las ciudades de Necochea y Miramar, que se encontraban practicando caza furtiva en la zona rural del partido bonaerense.

Más noticias
El momento en el que el muchacho se lanzó hacia la mujer y la manoseó, para luego escapar corriendo. 

Quilmes: una mujer iba caminando, un adolescente la siguió, la manoseó y quedó filmado
Una cámara de seguridad captó en la peluquería de la víctima, Merlín Díaz, a la gitana prófuga, María Silvia Mitrovich. (Captura de video)

Estafa gitana en Lomas de Zamora: una de las prófugas se escondía en la casa de un exjugador de Boca

Por el hecho, según relata La Voz del Pueblo, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional N° 22.421 (Ley de Conservación de la Fauna), con intervención de la UFI N° 01 del Departamento Judicial Necochea.

Así mismo, se procedió al secuestro de un rodado marca Fiat modelo 147, por carecer de documentación obligatoria, en el marco de la ley 24.449 (ley nacional de Tránsito)

Por otra parte, el Comando de Prevención Rural San Cayetano informó que “se continúan intensificando los operativos de control y prevención en el ámbito rural, con el objetivo de preservar la fauna silvestre y prevenir este tipo de prácticas ilegales”.

Temas
Ver más

Quilmes: una mujer iba caminando, un adolescente la siguió, la manoseó y quedó filmado

Estafa gitana en Lomas de Zamora: una de las prófugas se escondía en la casa de un exjugador de Boca

Capilla del Señor: encuentran muerta a una mujer y sospechan de su nieto de 17 años

Florencio Varela: detuvieron a un hombre por amenazar al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia

Necochea: comenzó el juicio oral y público por el femicidio de Magalí Vera

Se escapó de prisión "El Loco" Cárdenas, un peligroso homicida que cayó en Mar del Plata

Amplían la acusación contra la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras en el exterior

Bahía Blanca: Susbielles busca denunciar a quienes emitieron la falsa alerta roja por tormentas

Encontraron un cráneo humano en Berisso: piden investigar si pertenece a Johana Ramallo

Tragedia en Lanús: la madre de un policía fue asesinada durante un tiroteo frente a su casa

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades de las obras sociales.

Crean un registro para garantizar la atención médica de los monotributistas