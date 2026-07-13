Carlos Bianco pide candidato único: "El que plantea ir dividido es porque quiere perder"

En medio de una interna que parece no tener techo dentro del peronismo, el sector alineado con el gobernador Axel Kicillof volvió a marcar la cancha interna al insistir con la necesidad de ir con una lista única, y rechazó los intentos de La Libertad Avanza de imponer listas colectoras y eliminar las PASO para las elecciones 2027.

El planteo del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que hizo esta vez el ministro de Gobierno Carlos Bianco, responde a las declaraciones de dirigentes como Sergio Berni o Guillermo Moreno que, descartando una posibilidad de ordenamiento en el peronismo, habían sugerido la posibilidad de ir a las elecciones del año que viene con listas separadas.

“Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder”, lanzó Bianco este lunes en conferencia de prensa, donde marcó que ante la presencia de un aspirante presidencial de la derecha, se debe presentar un candidato del campo popular que sea “fuerte”.

“Creo que el año próximo en las elecciones presidenciales, la derecha va a tener un solo candidato, que será (Javier) Milei o el que el círculo rojo decida . Si a nosotros queremos terminar con esta pesadilla que está viviendo el país, con este desguace de las instituciones, con los problemas que está teniendo la población, el aumento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, hay que ganar la elección y nosotros queremos ganar la elección”, sentenció la mano derecha de Kicillof.

En ese escenario, Bianco estimo que el peronismo, hoy en medio de una fuerte interna entre el kirchnerismo y el kicillofismo, debe tener un único candidato. “Después se verá con qué método se define esa candidatura. Hoy están las PASO y nosotros creemos que ese es el mejor instrumento posible para definir una candidatura única del campo popular”, afirmó.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, insistiera, desde Carmen de Areco, con la idea de sostener la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. “No le queremos joder el destino a nadie, ni hacer una maldad, es porque entendemos que es la más capacitada; lo decimos antes de las encuestas que aparecen ahora, no es capricho nuestro”, señaló el hijo de la expresidenta.

Carlos Bianco: PASO y colectoras

En las últimas horas, el Gobierno reactivó el debate sobre la reforma política para modificar las reglas electorales de cara a las elecciones de 2027, y facilitar la posible reelección de Milei. En reemplazo de las PASO, los libertarios pusieron sobre la mesa la restitución de las listas colectoras, que busca adaptar al sistema de Boleta Única de Papel.

Se trata de un mecanismo utilizado en el pasado por el peronismo y el radicalismo. Es una forma de ampliar las alianzas electorales y sumar apoyos territoriales, sin exigir a las fuerzas políticas y candidatos que las acompañan con una integración total a estructuras políticas.

“Están tratando, a través de distintos métodos, de distintas formas o distintas propuestas, establecer un sistema electoral que le permita ganar. Están manipulando el sistema electoral con las modificaciones que están planteando para ganar la elección. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que oponer a eso”, lanzó Bianco desde Casa de Gobierno.

“Si el enemigo, que es Milei, quiere sacar las PASO y quiere poner colectoras, nosotros tenemos que estar en contra porque somos oposición”, sentenció.

Fuente: Agencia DIB