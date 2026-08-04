Alak: "Es insostenible que la Provincia aporte el 40% de los recursos y reciba el 20%"

El intendente de La Plata, Julio Alak, junto a su par de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

El intendente de La Plata , Julio Alak, volvió a cuestionar con dureza al Gobierno nacional por la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias y aseguró que la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de "asfixia fiscal" que obliga a replantear el esquema de coparticipación vigente.

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Lo hizo durante una visita a Bahía Blanca, donde junto al jefe comunal Federico Susbielles firmó un convenio de hermanamiento entre ambas ciudades para impulsar políticas conjuntas en materia de planificación urbana, desarrollo productivo y modernización del Estado.

Según informó La Nueva, el acuerdo contempla la conformación de equipos de trabajo integrados por representantes de universidades, cámaras empresarias, organismos científicos e instituciones de ambas ciudades con el objetivo de intercambiar experiencias y diseñar estrategias comunes para afrontar desafíos urbanos y económicos.

En ese marco, Alak aprovechó para realizar un fuerte planteo político contra la administración nacional. Según afirmó, la provincia de Buenos Aires es la principal perjudicada por un sistema de distribución de recursos que calificó como "unitario" y "obsoleto".

"Esta situación, en la que Buenos Aires aporta el 40 % de los recursos y recibe el 20 %, es insoportable e insostenible. Viola cualquier visión, no solamente fiscal, sino también ética, de cómo se desenvuelve una Nación", sostuvo el intendente platense.

El jefe comunal comparó el caso bonaerense con otros modelos internacionales para reforzar su planteo. Mencionó que regiones como Cataluña o Escocia realizan aportes mucho menores al financiamiento de sus respectivos Estados nacionales y, aun así, cuentan con infraestructura desarrollada.

"Hemos sido condenados por un régimen de coparticipación absurdo, en el que la provincia de Buenos Aires se encuentra arrinconada y, de seguir así, no vamos a tener otra opción que salir. No podemos seguir mendigando más recursos", enfatizó.

Reclamo por un nuevo pacto fiscal

Alak también puso el foco en la transformación del rol de los municipios durante las últimas décadas y consideró que el esquema actual de financiamiento ya no responde a las responsabilidades que hoy deben asumir los gobiernos locales.

"Los intendentes de antes eran funcionarios de alumbrado, barrido y limpieza. Hoy, además de esos servicios, los vecinos reclaman seguridad, salud, obra pública, desarrollo productivo y muchas otras funciones", afirmó.

En ese sentido, señaló que, pese al crecimiento de las obligaciones municipales, los gobiernos locales reciben apenas el 3 % de la recaudación nacional.

"Somos quienes ponemos la cara todos los días en más de 2.200 ciudades del país y, sin embargo, estamos muy discriminados fiscalmente", sostuvo.

Para Alak, la solución pasa por discutir una reforma estructural del esquema de distribución de recursos.

"Este país se define como federal en la Constitución, pero en términos fiscales es unitario. Eso lo tenemos que replantear desde la provincia de Buenos Aires. Hace falta un nuevo pacto fiscal", aseguró.

Además, responsabilizó al Ejecutivo nacional por el deterioro de las finanzas provinciales y municipales.

"El Gobierno nacional tendría que reflexionar porque estamos en una situación de asfixia fiscal. Todos los municipios estamos en estas condiciones y lo hemos denunciado. Esto tiene que cambiar", concluyó.

Un acuerdo de cooperación

Más allá del planteo político, la visita estuvo centrada en la firma de un convenio de colaboración entre La Plata y Bahía Blanca, dos municipios que comparten un fuerte perfil universitario, científico e industrial.

Durante la jornada, Alak presentó los principales lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial que impulsa en la capital bonaerense y acompañó la exposición del nuevo Código de Ordenamiento Urbano elaborado por el municipio bahiense.

El intendente platense destacó que La Plata fue una de las primeras ciudades de América en ser planificada antes de su poblamiento y explicó que esa experiencia puede servir como aporte para el proceso de reorganización urbana que atraviesa Bahía Blanca.

Por su parte, Susbielles remarcó que ambas ciudades mantienen numerosas similitudes y que el objetivo del hermanamiento es construir una agenda de trabajo que trascienda las gestiones de gobierno.

"Hace tiempo venimos conversando con Julio Alak para generar mecanismos de colaboración porque La Plata y Bahía Blanca tienen muchos temas en común", señaló.

El convenio firmado prevé el intercambio de metodologías para optimizar la administración tributaria, incorporar herramientas tecnológicas para el análisis de datos, mejorar la planificación y el seguimiento de la obra pública, modernizar la gestión de los servicios municipales y avanzar en procesos de digitalización y despapelización administrativa.

Además, ambas comunas acordaron organizar próximamente una jornada de trabajo en La Plata con participación de universidades, organismos científicos y entidades productivas para debatir estrategias de desarrollo regional vinculadas con el potencial logístico, portuario, aeroportuario, académico y tecnológico de ambas ciudades.