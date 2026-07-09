viernes 10 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 23:20

Máximo llevó la campaña por Cristina al interior y un intendente le pidió a él que sea candidato

El diputado planteo a su madre como candidata, aunque un fallo judicial se lo impide. Pero el alcalde de Carmen de Areco lo postuló a él. Se acelera el armado contra Kicillof.

Máximo Kirchner en Carmen de Areco.

Máximo Kirchner en Carmen de Areco.

Prensa LC.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, llevó hoy a Carmen de Areco la campaña “Cristina Libre” y volvió a proponer a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata para las elecciones del año próximo, en un nuevo desafío a Axel Kicillof, esta vez en un territorio, el interior bonaerense, donde hasta ahora no había habido actos importantes.

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Kirchner eligió una fecha simbólica, el 9 de Julio y una ciudad donde tiene una terminal política propia -Areco está gobernada por el camporista Iván Villagrán- para marcha otro mojón en la aceleración de operativo para instalar la posibilidad de llegar con un candidato presidencial propio a las elecciones de 2027,

"Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad", lanzó Kirchner, en clara referencia a Kicillof, a quien horas antes su mano derecha, el diputado provincial Facundo Tignanelli, había comparado con Augusto Vandor por plantear una alternativa propia en el peronismo.

En Areco, Kirchner lanzó un desafío casi explícito: “vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear. Hace mucho tiempo que muchos compañeros y compañeras venimos trabajando juntos por una Argentina diferente”, dijo el diputado en un discurso en el que criticó con dureza las políticas que lleva adelante Javier Milei y volvió a plantear la urgencia de renegociar la deuda.

Cristina Kirchner no puede presentarse a las elecciones porque se lo impide una accesoria de la pena principal, a seis años del prisión, del fallo que la condenó en la llamada Causa Vialidad, que la Corte dejó firme el año pasado. Su hijo -y la dirigencia camporista que le responde- plantean de todos modos la estrategia de instalarla como candidata.

Entendemos que es la mujer más capacitada, porque aparte les puedo asegurar que si fuera hombre no estaría en la situación que está. Está ahí por mina, por mina, porque se planta”, dijo Máximo sobre los motivos para postular a su madre, una idea que implicaría forzar a la justicia a impedirlo y le permitía a su espacio llegar con otro candidato pero planteando más claramente que existe una “proscripción”.

Máximo candidato

Villagrán pareció abonar ese plan cuando planteó, en su discurso de apertura de la jornada: “me encantaría Máximo Presidente”. El intendente justificó: “si bien los apellidos no son milagrosos, nos garantiza un sello de calidad. Es Kirchner”.

Máximo es la figura que a la militancia nos da mística y motivación, que dice las cosas con nombre y apellido. Da un sello de calidad por lo que puede pasar en la Casa Rosada. La familia Kirchner es sumamente importante para mucha gente que cambió su vida con Néstor Y Cristina”, dijo el alcalde, que instó al diputado a caminar para que la gente lo pueda “tocar y abrazar”.

La intervención del camporista Villagrán abrió la puerta de modo explícito a una candidatura presidencial de Máximo para secundar a su madre -y secundarla llegado el caso- aunque en el cristinismo también circula la versión que la instalación también podría tributar a una definición final que lo postule como candidato a gobernador bonaerense, una elección que podría ser, si se dan ciertos supuestos, más accesible para el peronismo que la nacional.

Más allá de la resolución final, en las últimas horas, parece haber una intensificación de esa instalación de la figura de Kirchner y de la candidatura de Cristina. Lucía Cámpora dijo poco antes que Máximo Kirchner es “uno de los mejores dirigentes del país” y “tiene el coraje y la capacidad política para ejercer responsabilidades importantes”.

En el mismo sentido, Eduardo Wado de Pedro, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Rodolfo Taihlade, Fernanda Raverta y Teresa García salieron a instalar el apellido Kirchner para la próxima fórmula presidencial.

Fuente: Agencia DIB.

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