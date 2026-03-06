La Libertad Avanza impulsa más de 100 proyectos para reducir o eliminar tasas municipales en la provincia

La Libertad Avanza (LLA) anunció que presentará más de 100 proyectos en concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de reducir o eliminar tasas municipales . La iniciativa, que llamaron "La Libertad Avanza, las tasas retroceden" y que se impulsará de manera simultánea en distintos distritos, busca “bajar la presión fiscal local” y “promover la actividad económica” , destacan desde las filas libertarias.

Según sostiene el espacio en un documento difundido este viernes, la provincia de Buenos Aires registra “el promedio de tasas municipales más alto del país” y “una gran parte de esos tributos no tiene una contraprestación clara en servicios”. En ese sentido, aseguran que “la carga impositiva impacta especialmente en pymes, productores agropecuarios, comercios y consumidores ”, ya que “reduce márgenes para invertir, contratar personal o sostener precios competitivos”.

Plantean además que existe una “contradicción” entre la política económica del Gobierno nacional -que promueve la reducción del gasto y de los impuestos- y el incremento o mantenimiento de tasas en numerosos municipios, lo que, según afirman, “termina neutralizando cualquier alivio fiscal para los contribuyentes bonaerenses” .

La estrategia legislativa prevé “presentar proyectos adaptados a la realidad de cada distrito para simplificar tributos, reducir timbrados y revisar tasas que afectan directamente al comercio y a la producción”. La iniciativa se impulsará de forma coordinada en 106 municipios.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión”, afirmó el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja.

pareja-proyecto El diputado Sebastián Pareja con el proyecto Prensa LLA

Tasas altas, tasas “insólitas”

Entre los ejemplos mencionados en el documento se encuentran proyectos para eliminar progresivamente la tasa vial sobre combustibles en Lomas de Zamora, reducir la alícuota de seguridad e higiene para hipermercados en Bahía Blanca, modificar el esquema de tasas viales rurales en Lincoln y crear un sistema de habilitación comercial digital inmediata en La Plata para actividades de bajo riesgo.

El informe también menciona casos que consideran “tasas insólitas”, como una “tasa COVID” que aún se cobraría en Morón, un tributo por movimiento de ganado en Carlos Tejedor y una tasa por desinfección de vehículos de transporte en Cañuelas, que -según sostienen- se cobraría pese a que el servicio no se presta.

