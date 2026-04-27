La morosidad en los créditos de Mercado Libre saltó al 9% en la Argentina

El informe de morosidad de JP Morga señala que 6,3 millones de argentinos tiene créditos activos con Mercado Libre.

Los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Libre -la principal billetera virtual del país- rozaron el 9% en la Argentina durante 2025, de acuerdo a un informe sobre morosidad realizado por JP Morgan, la entidad bancaria de los Estados Unidos.

Estos atrasos en los pagos están en línea con el aumento en el mismo rubro tanto en bancos como en todo tipo de entidades financieras, informó NA .

La morosidad de la cartera a más de 90 días en Argentina subió del 1,8% en diciembre de 2024 al 8,7% al cierre de 2025. El hecho de que el atraso en los pagos se multiplicó casi por cinco evidencia que el uso de los préstamos personales de Mercado Libre pasó de ser una herramienta de oportunidad a un recurso para “tapar agujeros” en la economía familiar.

También hay que destacar que el estudio no da cifras sobre la cantidad de clientes que se limitan a realizar el pago mínimo de sus deudas.

El informe aporta que unos 6,3 millones de argentinos (el 14% de la población total) poseen líneas de crédito activas con la plataforma. Los préstamos por cliente promedian 3,3, lo que implica una suba frente a diciembre de 2024 cuando eran 3,0 por cada uno.

JP Morgan detalló que en el periodo analizado se registró una expansión notoria en los créditos a empresas, pasando de 104.000 a 205.000 pequeñas y medianas empresas financiadas en un año.

El aumento de las tasas de interés

Con estas cifras, el volumen de préstamos en la Argentina representa el 12% de los créditos totales de Mercado Libre con US$1.100 millones. La cifra se mantiene por debajo de los niveles de México (US$3.600 millones) y de Brasil (US$7.900 millones).

Al evaluar los motivos que propiciaron la suba de la morosidad, el informe indica que a diferencia de lo ocurrido en México o Brasil, Argentina tuvo fuertes subas en las tasas de interés durante el cuarto trimestre de 2025, lo que encareció el costo de refinanciamiento.

Asimismo, en mayo de 2025 se registró un freno en el otorgamiento de nuevos créditos. Al no renovarse la base con "créditos nuevos y sanos", el peso relativo de los impagos sobre el total de la torta obviamente aumentó.

A pesar del salto, el análisis rescató que los niveles locales de incumplimiento siguen siendo más bajos que los de Brasil (8,7% contra 11%), aunque la suba de tasas en el último trimestre de 2025 enciende alarmas en Argentina..

Fuente: Agencia DIB