Diputados: hubo acuerdo político y una sesión el jueves rompe una parálisis de casi tres meses

La cámara de Diputados bonaerense tendrá el jueves próximo su primera sesión formal del año , luego de que se alcanzara un principio de acuerdo política para la distribución de la presidencia de las principales comisiones permanente, lo que permitió destrabar una prolongada parálisis parlamentaria de casi tres meses.

Media sanción para los cambios en "Zona Fría", que impactan fuerte en las facturas de gas

La sesión, agendada para las 14 por el presidente de la Cámara, Alejandro Di Chiara , recogerá seguramente la tensión política acumulada durante estos meses en los que la pulseada al interior del oficialismo impidió avanzar en un acuerdo, en un contexto en el que también se produjeron movimiento en La Libertad Avanza.

De acuerdo a lo que pudo saber DIB, el reparto de las comisiones estratégica ya está prácticamente definido sobre la base de un equilibrio entre los tres sectores del peronismo en disputa , el kirchnerismo, el cristinismo-camporismo y los massistas del Frente Renovador, aunque aún resta un espacio clave para asignar.

De acuerdo a esa lógica, las presidencias de las tres comisiones principales quedaron asi: A suntos Constitucionales y Justicia para Lucía Iañez (kicillofista del MDF); Presupuesto e Impuestos para Juan Pablo de Jesús (un representante de los intendentes con cercanía al kirchnerismo); y Legislación General para el massista Rubén Eslaiman.

La excepción al acuerdo general es la comisión de Ludopatía y Juego Online, creada en marzo en medio del avance de proyectos vinculados a apuestas digitales y prevención de adicciones en menores.

También quedaron definidas las presidencias de Asuntos Municipales para Avelino Zurro (La Cámpora); Salud Pública para Martín Rodríguez Alberti (La Cámpora); Educación para Mayra Mendoza (La Cámpora); Reforma Política y del Estado para Ana Luz Balor (kicillofista); Energía y Combustibles para Andrés De Leo (Coalición Cívica); Prevención de Adicciones para Valentín Miranda (UCR); Asuntos del Conurbano para María Laura Fernández (Unión y Libertad); Recursos Naturales para Viviana Romano (Nuevos Aires); Adultos Mayores para Mariela Vitale (La Libertad Avanza); y Asuntos Agrarios para Oscar Eduardo Liberman (La Libertad Avanza).

El miércoles, en tanto, se cristalizará el cambio de mando en el bloque libertario, que quedará en mano de Juan Osaba. El tuitero Agustín Romo, una de las espadas de Santiago Caputo en la provincia, deja ese sillón para asumir una vicepresidencia del cuerpo.

Fuente: Agencia DIB.