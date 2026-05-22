La Justicia anuló las elecciones y desplazó a Furlán de la conducción de la UOM

La justicia ordenó hoy desplazar a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica que encabeza Abel Furlán, luego de anular las elecciones del 18 de marzo pasado que le habían permitido a ese líder sindical seguir en su cargo, aunque rodeado de polémica. Además, se pidió la intervención judicial de la organización por 180 días.

La decisión, que causó revuelo en el escenario sindical, la tomaron los jueves jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , en respuesta a una presentación que realizó la oposición a la conducción de Furlán en la UOM, que participó de las elecciones de mayo con la Lista Naranja de Campana.

En el fallo, de 19 puntos, se declara la "nulidad de las elecciones llevadas a cabo en la seccional Campana", así como también las elecciones nacionales de la UOM del 18 de marzo. Dispuso el "cese inmediato" de las autoridades nacionales y de Campana. También dispuso la intervención judicial por un plazo de 180 días. El interventor será Alberto Biglieri, según supo DIB.

En su decisión, Pesino y González -que había restablecido la vigencia de la reforma laboral hace unos días-, concluyeron que el proceso electoral “ no garantizó una elección confiable, segura ni transparente ” y sostuvieron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

El tribunal afirmó que la organización sindical quedó “acéfala”, ya que los mandatos anteriores habían vencido el 22 de marzo y las nuevas autoridades resultaron invalidadas por la sentencia.

Entre los argumentos centrales, los camaristas Pesino y González remarcaron que la extensión de la elección durante tres días y la ausencia de escrutinios provisorios diarios y públicos, como exige el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, imposibilitaron corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio.

El 17 de marzo, un día antes del Colegio Electoral de la UOM nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospuso la elección del Secretariado Nacional del sindicato prevista para el día siguiente, tras la denuncia por irregularidades en los comicios de principios de marzo en aquella filial, donde siempre mandó Furlán.

Sin embargo, en abierto desafío a la Justicia, Furlán hizo igual el congreso y fue reelegido como líder de la UOM a nivel nacional por un período de 4 años tras el apoyo de 48 de las 53 seccionales en la votación, de la que participaron 270 de los 276 delegados.

Fuente: Agencia DIB.