viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 18:08

El consumo sigue congelado: las ventas en súper bajaron 5,1% y en mayoristas 7,2%

Son datos de marzo, del INDEC. Aumentó el uso de las tarjetas de crédito para comprar alimentos.

Por Agencia DIB
El consumo en los supermercados, en caída.&nbsp;

El consumo en los supermercados, en caída. 

Archivo DIB.

El consumo masivo sigue congelado en Argentina, de acuerdo a dos indicadores clave: las ventas en supermercados, que bajaron en marzo un 5,1% medido en forma interanual y las de los mayoristas, que lo hicieron aún más, un 7,2%, en el mismo período, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

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El informe del organismo estadísico precisa que el ticket promedio alcanzó en los supermercados los $35.817, con una suba nominal del 25,8% interanual, mientras que el empleo en el sector cayó 2,3%, con un total de 96.782 trabajadores registrados.

Entre los rubros con mayores incrementos de facturación nominal aparecieron Carnes (+41,9%), Panadería (+27%) y Almacén (+22,7%), impulsados principalmente por el aumento de precios.

En cambio, Electrónicos y artículos para el hogar registró una caída nominal del 7,2%, uno de los peores indicadores del mes.

Mayoristas: el sector más golpeado

El informe de Autoservicios Mayoristas reflejó un deterioro todavía más fuerte. Las ventas reales se derrumbaron 7,2% interanual y además mostraron una caída mensual desestacionalizada del 1,4% frente a febrero. En el acumulado enero-marzo, el descenso fue del 2,6%.

El ticket promedio llegó a $43.954, con una suba nominal del 19,7%, mientras que el empleo sufrió una fuerte contracción del 7,4%. El sector cerró marzo con 13.043 trabajadores ocupados.

Más uso de tarjetas de crédito para comprar alimentos

Otro de los datos destacados del informe del INDEC fue la composición de los medios de pago en supermercados.

Las tarjetas de crédito concentraron el 44,9% de la facturación total, equivalente a $1,1 billones. Muy por detrás quedaron las tarjetas de débito, con el 24,8%, y el efectivo, que representó apenas el 16,6% de las compras.

Inflación y consumo

Aunque las ventas medidas en pesos corrientes mostraron subas nominales —20,5% en supermercados y 16,7% en mayoristas—, el aumento quedó por debajo de la inflación implícita del período.

De acuerdo con los índices oficiales, los precios crecieron alrededor del 26,9% en supermercados y 25,8% en mayoristas, lo que derivó en una nueva caída del volumen real de productos vendidos.

Los informes oficiales muestran que ambos sectores comerciales acumulan números negativos en el arranque de 2026. La caída sostenida del consumo ya impacta sobre el empleo formal del sector comercial, especialmente en los autoservicios mayoristas, donde la reducción de puestos de trabajo fue más pronunciada.

Fuente: Agencia DIB.

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