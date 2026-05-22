La AFA instalará fan fest y pantallas gigantes en municipios bonaerenses para ver a la selección

En medio de la reconfiguración del peronismo bonaerense y con varios intendentes buscando ganar centralidad dentro del PJ provincial , el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, encabezó un encuentro con jefes comunales de la provincia de Buenos Aires en el Ceamse, donde se mezclaron fútbol, gestión y también señales políticas.

La reunión tuvo como eje comenzar a coordinar acciones de cara al camino de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026. Tal como ocurrió durante la previa de Qatar 2022, desde la AFA impulsarán distintas iniciativas para acompañar los partidos del equipo nacional en los municipios bonaerenses.

“ Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista ”, expresó Tapia en sus redes sociales.

Además, agregó: “ Hoy les comunicamos, con orgullo, que todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA para que todos juntos alentemos a la Selección Argentina ”.

En la foto difundida luego de la reunión aparecieron varios dirigentes con peso territorial dentro del oficialismo bonaerense. Entre ellos estuvieron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín; el jefe comunal de Pilar, Federico Achával; el mandatario de Morón, Lucas Ghi; el intendente de General San Martín, Fernando Moreira; el de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; el jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.

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La presencia de Otermín y Achával volvió además a poner en escena al denominado “Grupo AFA”, el espacio político integrado también por Gastón Granados y Nicolás Mantegazza, que desde hace meses comenzó a mostrar volumen propio dentro del esquema territorial alineado con Axel Kicillof.

Más allá de la cuestión futbolera, Tapia también explicó que durante la reunión se avanzó en una agenda de trabajo conjunta entre el Ceamse y los municipios. “Conversamos en Ceamse sobre una agenda de trabajo en conjunto para seguir fortaleciendo los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, sostuvo el titular de la AFA.

La postal dejó así una nueva imagen de articulación entre dirigentes del conurbano, intendentes del interior bonaerense y uno de los dirigentes con mayor capacidad de construcción política y simbólica dentro del fútbol argentino, en un contexto donde comienzan a multiplicarse las señales y movimientos internos dentro del peronismo provincial.

Fuente: Agencia DIB.