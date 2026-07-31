viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 09:10

Las Flores: un choque frontal en la Ruta 3 dejó un muerto y tres heridos graves

Una camioneta chocó de frente con un auto en el que viajaba una familia de Bahía Blanca. Los tres sobrevivientes fueron internados en el Hospital de Las Flores.

Por Agencia DIB
El fatal choque en Las Flores alteró el tránsito de la Ruta Nacional 3.

El fatal choque en Las Flores alteró el tránsito de la Ruta Nacional 3.

El Orden

Un trágico accidente se produjo en la noche del jueves en la Ruta Nacional 3, cerca de Las Flores. Una pick up y un auto chocaron de frente y el saldo fue de un muerto y tres heridos graves que viajaban en el vehículo más pequeño, los cuatro integrantes de una familia de Bahía Blanca.

Más noticias
Choque mortal sobre la Ruta 33.

Ruta 33: un chofer muerto en choque frontal entre dos camiones
El accidente en la Ruta Nacional 33 tuvo lugar entre un camión de YPF y una camioneta.

Rutas mortales: dos víctimas fatales en choques frontales en el sudoeste bonaerense

Fuentes policiales confirmaron a El Orden de Pringles que la víctima fatal fue identificada como Fernando Gismondi, mientras que los tres sobrevivientes -Romina Chiquette, de 43 años, y dos menores de edad: Valentín Gismondi, de 9 años, y Abril Gismondi, de 11 años- fueron trasladados al Hospital de Las Flores.

Cómo fue el accidente en Las Flores

Según el parte policial, el automóvil Peugeot 307 en el que se trasladaba la familia bahiense fue impactado frontalmente, a la altura del kilómetro 183, por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven de Las Flores, quien resultó ileso y no requirió atención médica.

Durante varias horas, el tránsito sobre la Ruta 3 permaneció asistido y con demoras mientras los peritos de la Policía Científica y las fuerzas de seguridad desarrollaban las tareas de rescate y el relevamiento de pruebas.

Temas
Ver más

Ruta 33: un chofer muerto en choque frontal entre dos camiones

Rutas mortales: dos víctimas fatales en choques frontales en el sudoeste bonaerense

Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata

Coronel Pringles: denunciaron a una madre por quedarse con la plata de las camperas de egresados

Se vienen las lluvias: alerta naranja para el AMBA y amarilla para toda la PBA por tormentas

San Isidro: un policía que patrullaba las calles le salvó la vida a un bebé que se estaba ahogando

Adolfo Alsina declaro de interés legislativo el foto libro digital "Geometrías del Silencio" de Luis Savio

Habló el intendente Matías Nebot: "Mi viejo me enseñó que decir la verdad te hace una persona libre"

¿Por qué es bueno tomar caña con ruda cada 1º de agosto en homenaje a la Pachamama?

La Provincia oficializó los nuevos beneficios previsionales para los veteranos de Malvinas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El reclamo de los vecinos en Mar del Plata por la inseguridad. 

Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El reclamo de los vecinos en Mar del Plata por la inseguridad. 

Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata