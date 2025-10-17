Axel Kicillof criticó a Milei y al "nuevo ministro" Bessent: "Lo que vivimos es una catástrofe social"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó este viernes en la Quinta de San Vicente un acto por el Día de la Lealtad Peronista, con un duro mensaje a la política del presidente Javier Milei , a quien acusó de llevar al país a una “catástrofe social”.

El gobernador resaltó la figura de Juan Domingo Perón y utilizó su figura para trazar un duro panorama en un acto rodeado de los candidatos para las elecciones, intendentes, dirigentes y funcionarios del Gabinete.

“La crisis es furibunda . Despidos, cierres de empresas”, dijo al hablar de sus visitas a ciudades como Azul y Olavarría, pero también analizó el efecto en los distritos turísticos, como los de la costa atlántica. “El turismo está en terapia intensiva en la Argentina. Para la gastronomía, la hotelería y la industria del esparcimiento es un desastre lo que están haciendo”, agregó.

También dijo que lo que vive el cordón industrial “es un desastre”, mientras que el comercio y la industria textil atraviesa “una crisis que no se veía hace 50 años”. “ Están generando una crisis de una magnitud gigantesca, q ue está en un proceso de espirilización. Hoy está todo en quiebra”, señaló.

Y después le dedicó además de a Milei, un mensaje directo al “nuevo ministro” Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. “Mirá Milei, mirá ministro Bessent. Como la plata no alcanza, las familias están atravesando un récord de endeudamiento récord. Y eso se ha convertido en morosidad. La gente no llega a fin de mes y no pueden pagar las cuotas de las tarjetas. Es una catástrofe social”, dijo Kicillof acompañado desde el escenario por Jorge Taiana, Juan Grabois y la vicegobernadora Verónica Magario.

Axel Kicillof sobre el salvataje

En otro tramo del mensaje, y tras recordar que Cristina Fernández de Kirchner “está injustamente presa por honrar nuestras banderas” el gobernador apuntó contra el salvataje anunciado por los Estados Unidos. "Nadie que va por el camino correcto necesita que lo salven cuatro veces. Es un fracaso la política de Milei", dijo, y calificó de "humillación y entrega" la reunión de Donald Trump con el presidente argentino.

Con varias citas a las políticas de Perón y sus reivindicaciones laborales, el mandatario dijo que a Trump lo asesoran mal y le mienten. “Le dicen que por un puñado de dólares en este país se va a erradicar lo que ellos consideran una 'amenaza' que es el peronismo. En Argentina la dignidad se llama peronismo", resaltó en un acto en el que se vio, entre otros, a Eduardo “Wado” de Pedro, Héctor Daer y Hugo Moyano, en primera fila. “Que prueben de gobernar para la mayoría, es con la inclusión y el desarrollo que se consigue el apoyo popular”, recomendó.

Y dejó un mensaje final rumbo a las elecciones del 26 de octubre. "Yo le pido a quienes militan el anti peronismo que prueben algo totalmente distinto, que abandonen el odio y la persecución. Que prueben de una vez gobernar para la gente y para las mayorías", agregó Kicillof. Y pidió: "El 26 de octubre tenemos que dejar claro que al Gobierno de Milei se le pone un límite en las urnas". (DIB)