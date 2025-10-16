Un 17 de octubre con grieta interna: Axel Kicillof estará en San Vicente y el kirchnerismo marchará por CFK

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezará mañana en la Quinta de San Vicente un acto por el Día de la Lealtad Peronista, mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana a San José 1111 para conmemorar la fecha junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según supo DIB, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro desde las 11 en San Vicente , donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón.

A la actividad están invitados candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales. El cierre de ese acto estará a cargo de Kicillof ,.

Por otra parte, el kirchnerismo llevará a cabo la caravana, convocada bajo la consigna “Leales de Corazón” , desde las 17, y contará con distintos puntos de salida en el Gran Buenos Aires. El objetivo será reclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria.

El contraste quedará marcado porque Kicillof no tiene previsto estar en la marcha, según supo DIB, aunque podría haber una columna del MDF.

Los distintos encuentros de homenaje a la gesta del justicialismo coinciden con la recta final de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, a las que el peronismo logró llegar en unidad bajo el sello Fuerza Patria.