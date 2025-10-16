jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 19:32

Un 17 de octubre con grieta interna: Axel Kicillof estará en San Vicente y el kirchnerismo marchará por CFK

En la celebración del día nde la lealtad se verá nuevamente la tensión interna en Fuerza Patria: por un lado el kirchnerismo y por otro el kicillofismo.

Por Agencia DIB
Axel Kicillof junto a Cristina Fernández.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará mañana en la Quinta de San Vicente un acto por el Día de la Lealtad Peronista, mientras que el kirchnerismo se movilizará en caravana a San José 1111 para conmemorar la fecha junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según supo DIB, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que se referencia en Kicillof, delineó su encuentro desde las 11 en San Vicente, donde descansan los restos del ex presidente Juan Domingo Perón.

A la actividad están invitados candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales. El cierre de ese acto estará a cargo de Kicillof,.

Por otra parte, el kirchnerismo llevará a cabo la caravana, convocada bajo la consigna “Leales de Corazón”, desde las 17, y contará con distintos puntos de salida en el Gran Buenos Aires. El objetivo será reclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria.

El contraste quedará marcado porque Kicillof no tiene previsto estar en la marcha, según supo DIB, aunque podría haber una columna del MDF.

Los distintos encuentros de homenaje a la gesta del justicialismo coinciden con la recta final de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, a las que el peronismo logró llegar en unidad bajo el sello Fuerza Patria.

