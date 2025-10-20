lunes 20 de octubre de 2025
20 de octubre de 2025 - 09:57

Argentina oficializó el swap con Estados Unidos por US$ 20.000 millones

El Banco Central confirmó que se pondrá en marcha un convenio para reforzar las reservas. Buscará "estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

Por Agencia DIB
Milei con el secretario Bessent, cuando el funcionario norteamericano estuvo en Argentina.
En la semana previa a las elecciones legislativas y en busca de no tener sobresaltos antes del domingo, el Banco Central oficializó este lunes el acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones para reforzar las reservas.

Se trata de la confirmación del swap previamente informado por el Gobierno de Donald Trump, con lo que la administración de Javier Milei busca estabilizar el mercado de cambios antes de los comicios del domingo.

A través de este mecanismo, el BCRA podrá acceder a liquidez adicional en dólares y reducir la exposición a episodios de volatilidad en los mercados financieros, como los que se vienen desplegando desde julio pasado.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde la entidad.

Según precisaron desde la autoridad monetaria, el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, una opción que ya había sido anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El apoyo de EE.UU. y Donald Trump

El apoyo norteamericano a la Argentina está en su punto más alto.

El 14 de octubre pasado, el presidente Milei fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump y su comitiva, en un encuentro que duró más de 50 minutos. Allí el mandatario norteamericano fue elogioso con su par argentino en varias ocasiones, pero condicionó el apoyo al resultado de las elecciones del domingo.

Eso provocó una nueva inestabilidad en el mercado y por ello el Tesoro norteamericano viene comprando pesos con sus dólares para evitar una escalada del tipo de cambio en la Argentina.

“Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”, indicó el comunicado del Banco Central.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, cerró. (DIB)

Por  Agencia DIB