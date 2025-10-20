lunes 20 de octubre de 2025
20 de octubre de 2025 - 11:49

Un concejal electo de La Libertad Avanza fue detenido por dispararle a su pareja

Ocurrió en la localidad de San Vicente. Se trata de Ignacio Contreras, de 51 años, quien consiguió su banca en las elecciones de septiembre.

Por Agencia DIB
Ignacio Contreras, detenidos en San Vicente. 

Ignacio Contreras, que en septiembre fue elegido concejal por La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de San Vicente, fue detenido este fin de semana luego de que su pareja lo denunciara de amenazarla y, en medio de una discusión, de disparar al menos dos veces dentro de la propiedad.

El libertario tiene 51 años y es conocido en la zona por ser propietario de la cadena de lácteos Mi Viejo, con fuerte presencia en San Vicente y localidades aledañas. En septiembre encabezó la lista de LLA y asumiría el 10 de diciembre como concejal.

La detención de Contreras ocurrió el domingo, cuando personal de comando de patrullas de San Vicente acudió hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca.

Una vez en el sitio indicado, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 24 años que contó que había mantenido una discusión con su pareja en el interior de la finca y que el hombre había efectuado dos disparos dentro de la propiedad.

Según el parte policial, en el baño de la planta baja del hogar encontraron un arma de fuego de calibre 9 mm, vainas servidas y todo desordenado.

En ese contexto, los efectivos detuvieron al concejal libertario y la joven atacada fue trasladada a la comisaría de la Mujer y Familia donde se le tomó declaración en la causa que por el momento tiene la carátula de "amenazas agravadas". (DIB)

