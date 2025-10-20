La nueva batalla de Fuerza Patria: cómo se deben contar los votos el domingo

Los apoderados de Fuerza Patria presentarán este lunes una impugnación ante la Cámara Electoral y en los 24 juzgados federales con competencia electoral para exigir cambios en la forma de presentar los resultados provisorios de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

A través de la presentación, los apoderados de la coalición opositora buscan cambiar la forma en que se va a hacer el recuento provisorio porque el actual beneficiaría al oficialismo. Por ello le pidieron a la Dirección Nacional Electoral ( DINE ) que no efectúe o informe “escrutinios globalizados tomando la Nación como distrito único”.

En ese sentido solicitaron a la DINE, el organismo encargado de hacer el conteo provisorio de votos la noche de la elección, informe los resultados “absteniéndose de acumularlos nacionalmente, bajo ningún parámetro”. Y en agregaron: “Lo contrario no tiene base normativa y genera confusión en la ciudadanía”.

La decisión se tomó luego de que el sábado en el simulacro general que realizó la Dirección se confirmó que Fuerza Patria, la principal coalición que compite contra el oficialismo de La Libertad Avanza , reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias.

FP Fuerza P.Recuento provisorio. LW.EC.AV

La disputa judicial se inicia porque el peronismo no logró unificar un solo sello partidario para competir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza que sí va con un mismo nombre en todo el país.

Además, a diferencia de las elecciones presidenciales en las que en todo el país se eligen los mismos candidatos para liderar el Ejecutivo, en las elecciones de medio término cada provincia vota qué diputados y qué senadores serán sus representantes en el Congreso, por lo que sumar esos votos ya es muy complejo. Sin embargo, es algo que se suele hacer, pero nunca de forma oficial.

Fuerza Patria no quiere que eso se traduzca en una imagen tergiversada del resultado real, incluso si las fuerzas provinciales vinculadas al peronismo obtienen buenos resultados en sus distritos. Creen que el Gobierno busca proyectar una imagen de triunfo nacional y dejar para el PJ una lectura fragmentada que pueda interpretarse como derrota. (DIB)