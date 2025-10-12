El presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos para su encuentro con Donald Trump

Javier Milei y Donald Trump tendrán una reunión bilateral el martes.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para mantener el martes la anunciada reunión bilateral con su par norteamericano Donald Trump en la Casa Blanca.

La delegación presidencial, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, partirá al mediodía en un viaje exprés a Washington. Allí los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La reunión bilateral se concretará en el Salón Oval y contará también con un encuentro entre los equipos económicos para avanzar en los detalles del auxilio financiero anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien garantizó que la administración republicana “hará lo necesario” para colaborar con el gobierno libertario. Luego, se celebrará un almuerzo de trabajo del que participarán varios de los funcionarios argentinos, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas.

El auxilio de Estados Unidos El rescate estadounidense incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito sin fecha ni monto confirmados y la posibilidad de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos. Aunque el equipo económico realizó un viaje previo a Washington, los funcionarios y el propio Milei evitan brindar precisiones sobre los términos del acuerdo.

Será el 13º viaje del mandatario a Estados Unidos desde su asunción, en una agenda que busca consolidar la alianza estratégica con Washington. La delegación se alojará en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado, ubicada frente a la Casa Blanca. (DIB)

