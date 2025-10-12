domingo 12 de octubre de 2025
12 de octubre de 2025 - 13:56

El presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos para su encuentro con Donald Trump

Javier Milei encabeza la delegación que integran también su hermana Karina, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Bausilli.

Por Agencia DIB
Javier Milei y Donald Trump tendrán una reunión bilateral el martes.

La delegación presidencial, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, partirá al mediodía en un viaje exprés a Washington. Allí los esperan el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La reunión bilateral se concretará en el Salón Oval y contará también con un encuentro entre los equipos económicos para avanzar en los detalles del auxilio financiero anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien garantizó que la administración republicana “hará lo necesario” para colaborar con el gobierno libertario. Luego, se celebrará un almuerzo de trabajo del que participarán varios de los funcionarios argentinos, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas.

El auxilio de Estados Unidos

El rescate estadounidense incluye un swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito sin fecha ni monto confirmados y la posibilidad de que Estados Unidos compre bonos de deuda argentinos. Aunque el equipo económico realizó un viaje previo a Washington, los funcionarios y el propio Milei evitan brindar precisiones sobre los términos del acuerdo.

Será el 13º viaje del mandatario a Estados Unidos desde su asunción, en una agenda que busca consolidar la alianza estratégica con Washington. La delegación se alojará en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado, ubicada frente a la Casa Blanca. (DIB)

