Financiamiento Universitario: los gremios docentes realizan protestas en contra de la no aplicación de la ley

“Ante la dilación del Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar la Ley Nº 27.795 (financiamiento universitario)”, realizarán jornadas de protesta con paro.

Los gremios docentes universitarios de todo el país, “ante la dilación del Poder Ejecutivo de promulgar y ejecutar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, resolvieron realizar jornada nacional de protesta este martes y miércoles, “con paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales, y visibilización del conflicto durante toda la semana próxima”.

Así lo decidió el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente”, contextualizó Conadu. “En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad”, sigue el comunicado de los docentes.

“En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, señaló Carlos De Feo, Secretario General, que agregó: “El Plenario resaltó que el ataque del Gobierno se centra también en el modelo sindical a través de la negación de las paritarias universitarias desde hace un año”. (DIB)

