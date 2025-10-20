El Gobierno de Kicillof dijo que Milei "nos transformó en una colonia"

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó el acuerdo firmado entre el Banco Central y Estados Unidos para establecer un swap de monedas por US$ 20.000 millones , dijo que la administración de Javier Milei “nos transformó en una colonia” y advirtió que el país “está siendo gobernado desde Washington”.

“El anuncio confirma que Estados Unidos ya está gobernando nuestro país. Nos han transformado en una colonia” , afirmó este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , al referirse al entendimiento anunciado por la autoridad monetaria nacional con Estados Unidos.

En su habitual conferencia de prensa, Bianco sostuvo que el pacto ratifica la dependencia del gobierno de Javier Milei respecto de la administración de Donald Trump. Y en ese sentido disparó: “ Este es un gobierno títere de Estados Unidos. Trump lo felicita a Milei como si fuera su empleado”.

Sobre el acuerdo que anunció el Banco Central , el funcionario de Axel Kicillof advirtió que si bien “no conocemos las condiciones, ni los términos, ni lo que le pidió el Gobierno de los Estados Unidos” como contraparte, pero destacó: “Sí sabemos que el gobierno de los Estados Unidos le pidió que deje de lado ciertos vínculos comerciales y científicos que tenemos con China”.

“De hecho hay un telescopio que se estaba instalando en Argentina que ya ha sido parado por orden e instrucción del gobierno de los Estados Unidos. O sea que hoy, no solo financieramente, sino que geopolíticamente nos gobierna el gobierno de los Estados Unidos”, exclamó.

Acto seguido se refirió a las declaraciones de Trump, quien aseguró que la Argentina “se está muriendo” y que “está tratando de sobrevivir”. “Eso es lo que piensa de los argentinos. Al mismo tiempo lo felicita al presidente Milei como si fuese su empleado por el trabajo realizado. Bueno, no debe ser un trabajo muy bueno el que viene realizando si su diagnóstico es que los argentinos nos estamos muriendo”, señaló.

Dónde está el dólar, la BUP y el futuro Gabinete

En la conferencia junto a los ministros Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Daniela Vilar (Ambiente), Bianco cuestionó la falta de información del Gobierno nacional sobre las reservas de oro enviadas al exterior.

“Ante la negativa del Gobierno nacional de brindar información a la Auditoría General de la Nación sobre el destino y utilización de las 37 toneladas de lingotes de oro que fueron enviadas al exterior, desde la Provincia expresamos nuestra preocupación: tememos que estos recursos hayan sido parte de la timba financiera”, dijo. Y agregó: “Necesitamos que respondan dónde está el oro, que no es de ellos, sino de todos los argentinos”.

En otro momento, aprovechó para hablar de la Boleta Única Papel (BUP) que se usará el domingo 26 de octubre y explicó su funcionamiento. Fue allí que utilizó una ironía sobre la lista libertaria. “En la Boleta Única Papel (de la Alianza La Libertad Avanza) está (José Luis) Espert, que ya no es candidato porque fue financiado por los narcos. Y Karen Reichardt, que piensa que todos nosotros tenemos una enfermedad mental. A ellos no hay que votarlos”, planteó.

Además, volvió a cuestionar su implementación. En ese sentido, refutó los principales argumentos que, desde el Gobierno nacional, se usaron para justificar la modificación del sistema electoral. “Se decía que el cambio iba a evitar el fraude, pero eso nunca fue un problema en la provincia. Y también se hablaba de reducir costos, lo cual es falso”, remarcó.

Y tras cuestionar la decisión de contar los votos a nivel nacional como si fuera una elección Ejecutiva y no legislativa al asegurar que “quieren llegar a algún tipo de resultado más decoroso pero a la vez tramposo”, descartó que tras las elecciones haya cambios de Gabinete. "No está previsto ningún cambio en el Gabinete. Está totalmente descartado", dijo Bianco, aunque está el caso de Gabriel Katopodis que asumirá su banca en la Legislatura y dejará el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. (DIB)