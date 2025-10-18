Desde la Dirección Nacional Electoral pidieron "paciencia" ante la implementación de la Boleta Única de Papel

La directora de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Luz Landívar , pidió “paciencia” a los votantes ante la puesta en marcha por primera vez en todo el país de la Boleta Única de Papel (BUP) , explicó los principales pasos del nuevo sistema que reemplaza al tradicional sobre y cuarto oscuro y consideró que “es un cambio importante” .

Landívar explicó en declaraciones radiales que el proceso “busca hacer el voto más simple, rápido y transparente” , aunque admitió que la primera jornada puede ser más lenta de lo habitual .

Entre los principales cambios, la funcionaria recordó que ya no habrá cuarto oscuro tradicional, sino cabinas de votación abiertas: “Ahora cada mesa de votación estará dentro de un aula y allí estarán las cabinas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, habrá una cabina grande de pie y otras dos más pequeñas que se colocan sobre los pupitres. En la Ciudad de Buenos Aires, casi todas serán las cabinas de pie”.

Paso a paso

El procedimiento cambia con respecto a la votación tradicional: “En vez de recibir un sobre con la boleta del partido, el presidente de mesa va a desprender una boleta única del talonario, la firmará delante tuyo y te la entregará junto con una birome. Con eso vas a la cabina a hacer tu marca”.

La funcionaria insistió en que los votantes deben prestar atención al momento de marcar su preferencia: “En la Ciudad de Buenos Aires hay que hacer dos marcas, una para senadores y otra para diputados. Por lo que si el votante se olvida de una opción, ese tramo queda en blanco. Y si hacés dos marcas en el mismo renglón, el voto se anula”.

La marca puede hacerse con una cruz, tilde o círculo, siempre dentro del recuadro correspondiente al partido elegido. “Lo importante es que la intención del votante quede clara. Si la marca está entre dos columnas, puede haber dudas sobre a quién se quiso votar”, agregó.

Equivocaciones

En caso de error, el elector podrá pedir una nueva boleta: “Si te equivocás, salís con la boleta doblada, se la entregás al presidente de mesa y pedís otra. Esa boleta se guarda en un sobre especial que dice ‘boleta reemplazada’. No se mira el voto, y luego te entregan una nueva para que repitas el proceso”.

Según Landívar, en las provincias donde ya se utiliza la Boleta Única, como Santa Fe y Córdoba, el proceso de votación es más rápido y ordenado: “Con este sistema puede votar más de una persona por mesa al mismo tiempo, y se evita buscar entre decenas de boletas. Hacés tu marca, doblás la boleta y la colocás en la urna”.

“Va a llevar tiempo”

Sin embargo, volvió a pedir paciencia: “Como todo cambio, va a llevar un poco más de tiempo al principio. Es la primera vez que las autoridades de mesa trabajan con talonarios y las personas votan con este formato. Es importante ir tranquilos y con tiempo”.

En el cierre de la nota, Landívar recomendó visitar el sitio oficial www.argentina.gob.ar/elecciones-2025, para conocer el paso a paso y practicar con el simulador antes del domingo.