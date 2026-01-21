miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 14:12

Apenas unos días después de firmar, la Unión Europea suspende la aplicación del acuerdo con el Mercosur

El Parlamento del bloque dio intervención al tribunal de la Unión Europea. La aplicación del tratado podría demorarse varios meses.

Por Agencia DIB
Milei habla en la ceremonia de firma del acuerdo entre UE y Mercosur, en Asunción del Paraguay.&nbsp;

Apenas 72 horas después de la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, el primero de esos bloques suspendió su vigencia y lo judicializó, por lo que ahora será el tribunal del bloque el que decida su validez, lo que retrasará la aplicación al menos durante unos meses.

La suspensión fue votada por el Parlamento Europeo -334 legisladores a favor contra 324 en contra- con amplio respaldo de la extrema derecha, de los ecologistas y de los eurodiputados franceses, polacos, austríacos e irlandese, representantes de países dónde hay un fuerte lobby contra el acuerdo.

La maniobra abre la posibilidad de un freno a la aplicación del acuerdo, que estaba prevista para septiembre y hora podría demorarse durante meses o incluso años. Algunos observadores consideraron que más que las dudas por su legalidad, lo que primó fue la intención de demorar la activación del acuerdo, que ahora podría pasar a 2027.

Pero el sector pro entendimiento en la UE podría saltear la interdicción del Parlamento, si apela al mecanismo que le permite al brazo ejecutivo -la Comisión Europea- del bloque lanzar su aplicación provisional. Al final, en ese contexto, la aplicación o no del tratado será una decisión política, al menos en lo inmediato.

Postergaciones y pérdidas

El Tribunal de Justicia de la UE tampoco puede suspender la aplicación del acuerdo de forma provisional ni bloquear su ratificación. Como mucho podría alegar errores parciales, que habría que cambiar o corregir.

Un informe de ECIPE, un centro de estudios económicos de Bruselas, calcula que el retraso en ratificar el acuerdo entre 2021 y 2025 costó a los gobiernos europeos 183.000 millones de euros en exportaciones. Y que si no se ratifica tampoco este 2026 ese costo superaría los 215.000 millones de euros.

La ceremonia de firma del acuerdo se realizó el miércoles pasado en Asunción, Paraguay, con la asistencia del presidente Javier Milei y la ausencia de su par del Brasil, Luis Inacio "Lula" Da Silva.

Fuente: Agencia DIB.

