viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026 - 08:57

Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

Una mayoría aprobó el acuerdo pese al rechazo de Francia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción para firmar el lunes.

Por Agencia DIB
Tractores bloquean una calle durante una protesta cerca del Edificio Europa, en Bruselas. (Agencia Xinhua)

Tractores bloquean una calle durante una protesta cerca del Edificio Europa, en Bruselas. (Agencia Xinhua)

Pese al fuerte rechazo del sector agropecuario europeo y puntualmente de Francia, una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, negociado desde hace más de 25 años.

Más noticias
El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas
El ministro de Economía, Pablo López, en una reunión de paritarias con los gremios. 

Los gremios aumentan la presión para que Kicillof convoque a discutir un aumento salarial para los estatales

De esta manera, los países de la UE respaldaron así el acuerdo comercial, allanando el nacimiento del mayor acuerdo de libre comercio la próxima semana. Por eso, ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción para firmar el lunes el acuerdo comercial que vinculará al bloque con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Los embajadores de la UE apoyaron el acuerdo en una reunión celebrada en Bruselas, a pesar de la oposición de Francia y varios países, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. Para su aprobación solo se necesitaba una mayoría cualificada de los Estados miembros.

El acuerdo, que también incluye a Brasil, Uruguay y Argentina, pondrá fin a 25 años de negociaciones para eliminar aranceles e impulsar las exportaciones, creando un mercado integrado de 780 millones de consumidores. Sin embargo, el acuerdo ha resultado muy controvertido, sobre todo entre los agricultores europeos, preocupados por la afluencia de importaciones agrícolas a la UE.

El acuerdo comercial UE-Mercosur, que también debe ser respaldado por el Parlamento Europeo, es el más grande jamás negociado por Bruselas. En ese sentido, países como Alemania y España están firmemente a favor del acuerdo, que abrirá nuevas oportunidades de exportación.

Bloomberg Economics ha estimado que el acuerdo impulsaría la economía del bloque del Mercosur hasta en un 0.7% y la de Europa en un 0.1%. Geopolíticamente, también fortalecería la presencia de la UE en una región donde China ha surgido como un importante proveedor industrial y comprador de materias primas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas

Los gremios aumentan la presión para que Kicillof convoque a discutir un aumento salarial para los estatales

Un cuarto de los inquilinos destina entre 60% y 100% de su sueldo para alquilar

Cambios en la coparticipación bonaerense: municipios del interior, los grandes ganadores

¿Cómo es el nuevo crédito que cerró Bausili para pagar el vencimiento de deuda del viernes?

El consumo de leche cayó un 12% y las familias optan cada vez más por segundas marcas

Las empresas toman posesión de las primeras rutas privatizadas por Nación

Cuáles son las ciudades bonaerenses con el boleto de colectivo por arriba de $1200

El Gobierno consiguió los fondos para pagar los vencimientos de deuda de este viernes

Reyes: las ventas crecieron 0,5% pero con un bajo ticket promedio

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas.

La cosecha de granos 2025/26 será récord con 154,8 millones de toneladas