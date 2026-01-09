Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

Pese al fuerte rechazo del sector agropecuario europeo y puntualmente de Francia, una mayoría cualificada de países de la Unión Europea ( UE ) aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur , negociado desde hace más de 25 años.

De esta manera, los países de la UE respaldaron así el acuerdo comercial, allanando el nacimiento del mayor acuerdo de libre comercio la próxima semana. Por eso, ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción para firmar el lunes el acuerdo comercial que vinculará al bloque con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Los embajadores de la UE apoyaron el acuerdo en una reunión celebrada en Bruselas, a pesar de la oposición de Francia y varios países , según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. Para su aprobación solo se necesitaba una mayoría cualificada de los Estados miembros.

El acuerdo, que también incluye a Brasil, Uruguay y Argentina, pondrá fin a 25 años de negociaciones para eliminar aranceles e impulsar las exportaciones, creando un mercado integrado de 780 millones de consumidores. Sin embargo, el acuerdo ha resultado muy controvertido, sobre todo entre los agricultores europeos, preocupados por la afluencia de importaciones agrícolas a la UE.

El acuerdo comercial UE-Mercosur, que también debe ser respaldado por el Parlamento Europeo, es el más grande jamás negociado por Bruselas. En ese sentido, países como Alemania y España están firmemente a favor del acuerdo, que abrirá nuevas oportunidades de exportación.

Bloomberg Economics ha estimado que el acuerdo impulsaría la economía del bloque del Mercosur hasta en un 0.7% y la de Europa en un 0.1%. Geopolíticamente, también fortalecería la presencia de la UE en una región donde China ha surgido como un importante proveedor industrial y comprador de materias primas.

Fuente: Agencia DIB