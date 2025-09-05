Antes de la veda, Axel Kicillof pidió votar contra el que se pasó "insultando y destruyendo"

Axel Kicillof junto a alumnos en San Vicente.

El gobernador Axel Kicillof criticó el modelo de gestión Javier Milei, destacó la importancia de la presencia del Estado para garantizar el acceso a la salud y a la educación y le pidió a los vecinos ir el domingo a votar contra el que se pasó “insultando y destruyendo”.

Antes de la veda electoral, Kicillof dijo que este domingo en las elecciones en la provincia hay miles de razones para ir a votar. En ese sentido enumeró: “Para defender a los jubilados, castigar a los que hacen negocios con las personas con discapacidad y ponerle un freno a la violencia y a la impunidad”. Y llamó a votar “para seguir construyendo escuelas y centros de salud”.

En un video en sus redes sociales, el gobernador reconoció que “hay decepción, hay bronca”, pero alertó que “si cada uno se queda en su casa, no cambia nada”, y subrayó: “Este domingo podés hacer que el que se pasó insultando y destruyendo tenga que escuchar y respetar”.

Este domingo hay elecciones en la provincia y hay miles de razones para ir a votar.



Para defender a los jubilados, castigar a los que hacen negocios con las personas con discapacidad y ponerle un freno a la violencia y a la impunidad. Para seguir construyendo escuelas y centros… pic.twitter.com/FdcIvXY6YH — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 5, 2025 También Kicillof en radio 10, y apuntó al modelo libertario. "Milei es un chanta porque agarra créditos internacionales que los reconvierte a dólares para la timba", lanzó el mandatario. Y agregó: "Mientras Milei cierra universidades nosotros abrimos centros universitarios".

En tono de crítica, aseguró que Karina Milei es la que dirige el Gobierno. “Es la primera vez que se vota a una persona para que gobierne otra... la que gobierna es Karina Milei, Javier solo da charlas y se ocupa de la economía muy mal”, analizó. (DIB)

