Anses notificó a Cristina Kirchner para que devuelva el dinero cobrado por su jubilación y pensión

Anses notificó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que devuelva los fondos percibidos por su jubilación y su pensión vitalicia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) notificó este viernes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que devuelva los fondos percibidos por su jubilación y su pensión vitalicia, tras la pérdida de ambos beneficios a raíz de su condena judicial en la causa conocida como Vialidad .

Según informaron desde el Ministerio de Capital Humano , que conduce Sandra Pettovello , la decisión se enmarca en un procedimiento administrativo y no judicial.

“Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses”, señaló la cartera en un comunicado oficial.

La medida implica que la exmandataria deberá reintegrar los montos cobrados durante el tiempo en que percibió la doble asignación, tanto la correspondiente a su condición de expresidenta como la que le correspondía como viuda del fallecido expresidente Néstor Kirchner. De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto total ascendería a alrededor de 1.000 millones de pesos.

ANSES decidió avanzar

Fuentes de Capital Humano precisaron que “la decisión de la ANSES fue avanzar por la vía administrativa y notificar a la expresidenta que, por su situación judicial, debe devolver esos ingresos”. Además, recordaron que Fernández de Kirchner deberá presentarse ante el organismo -o enviar a su representante legal- para resolver la situación.

En el Gobierno prevén que la expresidenta judicializará la decisión y presentará un amparo contra la resolución administrativa, tal como ya lo hizo en otras instancias. El avance de la ANSES ocurre dos días después de que la Justicia rechazara una medida cautelar presentada por la exvicepresidenta, en la que solicitaba que se le restituyera la pensión vitalicia como viuda del exmandatario.

El rechazo fue dictado por el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, quien desestimó el planteo al considerar que no se verificaban los requisitos para suspender la decisión del organismo previsional.

La argumentación de Cristina Kirchner

En su presentación, Cristina Kirchner había argumentado que la demora en resolver el fondo del litigio podría afectar su derecho a la seguridad social y su subsistencia. También recordó que existía una sentencia firme previa que le había reconocido el beneficio.

La ANSES, por su parte, defendió su postura al sostener que el beneficio previsto por la Ley 24.018, que otorga asignaciones vitalicias a presidentes, vicepresidentes y sus viudas, es “una asignación graciable y excepcional”, no vinculada a aportes previsionales. En esa línea, el organismo remarcó que las asignaciones están sujetas a la honorabilidad y al buen desempeño en el cargo, condiciones que, según la interpretación oficial, quedan anuladas en caso de condena penal por delitos contra la administración pública.

“La medida solicitada afecta el interés público, ya que implicaría el pago de un beneficio de significativa consideración económica, vulnerando las políticas de transparencia en la gestión y la lucha contra la corrupción”, advirtió el escrito del organismo previsional.

La pérdida de las asignaciones se había dispuesto en noviembre de 2024, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena de la exmandataria como autora responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del caso Vialidad.

Desde entonces, la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su vivienda del barrio de Constitución, viene cuestionando la decisión de la ANSES y apelando las resoluciones que dieron de baja sus ingresos vitalicios.