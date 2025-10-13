lunes 13 de octubre de 2025
13 de octubre de 2025 - 10:14

Violento ataque a una joven a la salida de un boliche en La Plata

La adolescente de 17 años debió ser trasladada de urgencia a una clínica por las heridas que sufrió. Por ahora no hay detenidos.

Por Agencia DIB
El ataque a la salida del boliche en La Plata. (Imagen: video celular)

Una adolescente de 17 años recibió una paliza grupal dentro y fuera de un boliche ubicado en pleno centro de La Plata. La chica fue atendida en un hospital público y está fuera de peligro, pero los médicos dispusieron un tratamiento y un seguimiento para las próximas horas.

El ataque ocurrió durante la madrugada del viernes y parte de la agresión fue filmada y viralizada en las redes. La madre de la joven denunció que la golpiza fue “por diversión”, que no existió discusión o motivo aparente.

En los videos que se difundieron en redes desde el sábado se veían violentas y brutales imágenes de golpes, patadas en las costillas, tironeos en las cabelleras, corridas y gritos. Los escenarios que se identifican en las filmaciones son las inmediaciones del acceso al local nocturno y hasta una cuadra de distancia de ese lugar.

El violento episodio se produjo en Dicken's ubicado sobre calle 49, entre 6 y 7 de la capital de la provincia de Buenos Aires. Este boliche suele ser muy concurrido por estudiantes universitarios, hay actividad todos los fines de semana y se organizan recitales.

La joven brutalmente agredida fue trasladada de urgencia al hospital Rossi y allí se le realizó una serie de estudios. Por protocolo, desde la guardia del centro asistencial debieron formular una denuncia por este ingreso. (DIB)

