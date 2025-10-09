Helado: un clásico para cualquier estación

El helado, un clásico de los argentinos, que cada vez se consume más sin importar la estación.

La primavera se encuentra en su punto más álgido y La Plata recibe el calor con el clásico de siempre: el helado . Esta temporada, para variar, la célebre Heladería del Sur abrió las puertas de su nuevo local en Plaza Paso.

La apertura de la nueva sucursal fue como colocar un mosaico de la provincia de Buenos Aires en el medio de la ciudad, ya que sus dueños son originarios de Rauch y fabrican sus helados en General Belgrano , para luego venderlos en la capital bonaerense.

DIB estuvo presente en la apertura del local de Heladería del Sur en Plaza Paso y no pudo evadir la pregunta del momento: chocolate Dubái: ¿Sí o no?

Según las últimas investigaciones de mercado, el consumo promedio anual per cápita de los argentinos es de 7,3 Kg de helado, con picos de 10 kg en temporada alta.

El último estudio realizado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA ) junto a la consultora D´Alessio Irol, arrojó otros datos:

Nueve de cada 10 argentinos consumen helado artesanal en cualquier estación del año. El 60% lo considera un emblema gastronómico nacional, al nivel del asado y el vino. Dulce de leche granizado y chocolate con almendras son los sabores favoritos indiscutidos.

Los gustos más elegidos

En esta última investigación de mercados realizada en 2023, se conoció el top 10 de los sabores elegidos por los argentinos:

Chocolate con almendras

Dulce de leche granizado

Sambayón

Dulce de leche

Frutos Rojos

Tramontana

Chocolate amargo

Frutilla a la crema

Mascarpone

Limón

"A este top ten, hoy se suman otros sabores tendencia con base de pistacho, variedades de chocolates, y nuevas combinaciones de dulce de leche. También a lo largo de los últimos años los sorbetes frutales y mix de frutas fueron ganando popularidad por su impronta fresca y natural, dos características esenciales del Auténtico Helado Artesanal”, amplían desde AFADHYA.