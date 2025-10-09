La Plata: jubilada maniatada y torturada a plena luz del día

Robo a una jubilada en La Plata. Google Maps

Delincuentes ingresaron a la vivienda de una jubilada en la localidad bonaerense de Villa Elisa (partido de La Plata) a plena luz del día, la maniataron y la torturaron. La mujer fue liberada por vecinos que saltaron el cerco, al parecer después de escuchar gritos.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en Avenida Arana entre 132 bis y 134, Villa Elisa. Según informa diario El Día en su sitio web, los delincuentes cortaron el alambrado para ingresar al predio y esperaron que la dueña de casa saliera, para sorprenderla.

Según las primeras informaciones, actuaron cinco sujetos jóvenes que al ver a la jubilada la hicieron ingresar a la casa por la fuerza. No conformes, la maniataron, le pegaron y hasta la quemaron con agua hirviendo.

"La encontraron atada, llena de sangre, era todo un desastre", contó un vecino, citado por El Día. Fueron justamente vecinos los que escucharon gritos y pedidos de ayuda y, tras saltar el cerco, encontraron a la mujer "toda desfigurada" producto de los golpes. (DIB)

