viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 10:05

La economista que mide el futuro de la industria del cannabis

Jimena Oviedo, fundadora de Babilon High Consulting, aportará en el Global CannaForum su análisis sobre negocios y exportaciones del cannabis bonaerense.

Por Agencia DIB
La industria del cannabis necesita previsibilidad financiera, reglas claras y estrategias de exportación, afirma Jimena Oviedo

Desde La Plata, la economista Jimena Oviedo fundó Babilon High Consulting, un espacio de asesoramiento estratégico orientado a ordenar las finanzas y la gestión de las empresas del sector cannabis. Su trabajo se centra en profesionalizar la actividad y proyectar su impacto económico regional.

“La industria del cannabis no puede crecer sin organización económica. Necesita previsibilidad financiera, reglas claras y estrategias de exportación que la inserten en el mercado internacional”, explicó Oviedo. Según la economista, el potencial del sector es evidente: “Hablamos de miles de empleos y de divisas que pueden fortalecernos como país si se trabaja con seriedad”.

Oviedo sostiene que la consolidación de la industria depende de un abordaje riguroso en materia financiera, de exportaciones y de empleo. Su visión busca dar previsibilidad en un mercado en expansión, donde el potencial de negocios puede traducirse en desarrollo local. “El talento está, la demanda existe y la oportunidad es única. Lo que falta es profesionalizar la gestión y pensar a largo plazo”, subrayó.

En el Global CannaForum aportará la mirada económica en contraste con la experiencia productiva y tecnológica de sus pares.

La presencia de Oviedo en este foro internacional refuerza el perfil bonaerense como actor decisivo, con capacidad de generar empleo calificado y abrir mercados externos en la cadena global del cannabis. (DIB)

Por  Agencia DIB