domingo 12 de octubre de 2025
12 de octubre de 2025 - 14:53

La Plata: donan al Hospital de Niños dinero recaudado por la compactación de vehículos

El desembolso de la Municipalidad de La Plata corresponde a la primera etapa del plan y alcanzó los $ 31 millones.

Por Agencia DIB
Donación de la Municipalidad de La Plata al Hospital de Niños.

La Municipalidad de La Plata entregó a la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica fondos provenientes del Programa Municipal de Compactación. El desembolso corresponde a la primera etapa del plan y alcanzó los $ 31 millones. Depositados a la cooperadora, serán destinados a la refacción de una sala de traumatología.

La Plata adhirió al Programa de Compactación del Ministerio de Seguridad de la Nación (Prodeco), mediante la promulgación de la ordenanza municipal 12.640. Esta “establece un circuito solidario para el tratamiento de chatarra vehicular y dispone que lo recaudado sea destinado a la cooperadora”.

Compactación La Plata
Compactaci&oacute;n de veh&iacute;culos en la Municipalidad de La Plata.

La Plata: primera etapa de compactación

La primera etapa de la iniciativa se desarrolló durante dos meses en el Predio Logístico Municipal y permitió compactar más de 2.550 motos y autos. “Actualmente avanza la segunda fase, que contempla la reducción de vehículos pesados y maquinaria vial, y una vez finalizada se efectuará un nuevo desembolso a la entidad”, se informó desde el municipio.

De las unidades compactadas, 1.200 habían sido reportadas por vecinos a través de la Línea 147, mientras que 1.165 fueron secuestradas en operativos de control y permanecieron más de seis meses bajo custodia municipal. A ellas se sumaron 150 pertenecientes a la flota con baja patrimonial de la Comuna y 35 incorporadas mediante un convenio de colaboración firmado con la Procuración General de la Provincia. (DIB)

